Попугая-нелегала депортировали из Новосибирска — его хозяин нарушил закон

Мужчина попытался пронести попугая в ручной клади Источник: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора











Пассажир из Таджикистана пытался нелегально провезти в Новосибирск попугая Жако, но был остановлен в аэропорту. Об этом рассказали в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве объяснили, что птицу перевозили в ручной клади без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного свидетельства, подтверждающего ее здоровье.

— Ввоз подконтрольного государственному ветеринарному надзору груза на территорию РФ был запрещён в связи с нарушением требований ветеринарного законодательства при ввозе подконтрольных товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

На время нахождения в аэропорту попугай, как заявляют в ведомстве, получил необходимые условия для комфортного содержания. 18 декабря Жако депортировали обратно в Таджикистан.