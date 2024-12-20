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Происшествия Попугая-нелегала депортировали из Новосибирска — его хозяин нарушил закон

Попугая-нелегала депортировали из Новосибирска — его хозяин нарушил закон

Жако прилетел из Таджикистана, но в скором времени был отправлен назад

849
13 комментариев

Мужчина попытался пронести попугая в ручной клади

Источник:

Пассажир из Таджикистана пытался нелегально провезти в Новосибирск попугая Жако, но был остановлен в аэропорту. Об этом рассказали в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве объяснили, что птицу перевозили в ручной клади без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного свидетельства, подтверждающего ее здоровье.

— Ввоз подконтрольного государственному ветеринарному надзору груза на территорию РФ был запрещён в связи с нарушением требований ветеринарного законодательства при ввозе подконтрольных товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

На время нахождения в аэропорту попугай, как заявляют в ведомстве, получил необходимые условия для комфортного содержания. 18 декабря Жако депортировали обратно в Таджикистан.

Ранее НГС писал о том, как сибирячка попыталась пронести в сумке голову крокодила.

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Комментарии
14
Прометей
22 минуты
А своим ходом птицам пересекать границу можно без ветеринарного свидетельства? Если птица дрессированная, тогда лучше по земле пересекать границу. Оставляешь птицу перед пограничным пунктом, проходишь границу без птицы, товарищ выпускает её в полёт, а ты ловишь уже на той стороне )
ruterist
3 минуты
птичку жалко..
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