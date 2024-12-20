НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -12

3 м/c,

южн.

 751мм 57%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Происшествия На новосибирском вокзале мужчине стало плохо — он лежал на перроне

На новосибирском вокзале мужчине стало плохо — он лежал на перроне

Рядом с пострадавшим собрались люди

1 736
10 комментариев

По словам очевидцев, инцидент произошел на вокзале «Новосибирск-Главный»

Источник:

20 декабря на вокзале «Новосибирск-Главный» стало плохо человеку. Другие пассажиры пытались ему помочь.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков. В группе опубликовали видео с места происшествия. На нем видно толпу, которая собралась на перроне.

— Очевидцы пытаются оказать помощь, — сказано в сообщении.

В сети опубликовали видео с толпой на перроне

Источник:

НГС обратился за комментарием в ЗСЖД. В пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу НГС подтвердили, что человеку действительно стало плохо.

— Никакой противоправной деятельности в отношении его не было. Ему оказана помощь в медпункте, — сообщили в ведомстве.

Сотрудников полиции не вызывали на место происшествия.

Ранее в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» стало плохо мужчине. Он потерял сознание.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено.

— 20 декабря на вокзале «Новосибирск-Главный» стало плохо мужчине, стоящему на перроне. Пассажиры, находившиеся рядом с ним, обратились за помощью к сотрудникам вокзала. Те, в свою очередь, вызвали скорую помощь и отвели мужчину в медицинский пункт, расположенный в здании вокзала, — сообщили НГС в пресс-службе ЗСЖД.


В компании уточнили, что сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

ПО ТЕМЕ
Вокзал Вокзал Новосибирск-Главный Плохо человеку ЗСЖД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Алле гараж
50 минут
Задумался о смысле жизни?После вчерашнего.
Жаба Васильевна
44 минуты
Не совсем ещё оскотинились добрые русские люди.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Саша,37

Elena,49

Наталья,60

БезНика,44

Алексей,38

Людмила,72

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление