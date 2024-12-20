На новосибирском вокзале мужчине стало плохо — он лежал на перроне

20 декабря на вокзале «Новосибирск-Главный» стало плохо человеку. Другие пассажиры пытались ему помочь.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков. В группе опубликовали видео с места происшествия. На нем видно толпу, которая собралась на перроне.

В сети опубликовали видео с толпой на перроне

НГС обратился за комментарием в ЗСЖД. В пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу НГС подтвердили, что человеку действительно стало плохо.

— Никакой противоправной деятельности в отношении его не было. Ему оказана помощь в медпункте, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» стало плохо мужчине. Он потерял сознание.

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— 20 декабря на вокзале «Новосибирск-Главный» стало плохо мужчине, стоящему на перроне. Пассажиры, находившиеся рядом с ним, обратились за помощью к сотрудникам вокзала. Те, в свою очередь, вызвали скорую помощь и отвели мужчину в медицинский пункт, расположенный в здании вокзала, — сообщили НГС в пресс-службе ЗСЖД.



В компании уточнили, что сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.