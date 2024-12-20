Пятеро военных погибли при пожаре в Якутске. Там загорелся изолятор с военнослужащими, которые покинули свои части

Фото — сторонняя иллюстрация, оно сделано не в Якутске Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В ночь на 20 декабря в Якутске начался пожар. Горел изолятор с военными, которые самовольно оставили свои части. Пятеро человек погибли, семеро — ранены.

Об этом сообщил оперативный штаб Якутии со ссылкой на военный комиссариат региона. По их информации, пожар начался в здании на Вилюйском переулке в 2 часа по местному времени.

— Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Семь человек пострадали из-за отравления дымом, они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь. Пять человек погибли, их личности устанавливаются, — цитирует ТАСС сообщение.

По данным телеграм-канала «База», пожар начался на первом этаже. Далее огонь и дым быстро распространились по зданию. Пожар ликвидировали спустя 3 часа.

— Кем именно являются погибшие и пострадавшие, а также причина возгорания — в данный момент выясняется, — добавляет телеграм-канал.