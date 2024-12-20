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Происшествия Пятеро военных погибли при пожаре в Якутске. Там загорелся изолятор с военнослужащими, которые покинули свои части

Пятеро военных погибли при пожаре в Якутске. Там загорелся изолятор с военнослужащими, которые покинули свои части

Еще семеро человек пострадали

815
5 комментариев

Фото — сторонняя иллюстрация, оно сделано не в Якутске

Источник:

В ночь на 20 декабря в Якутске начался пожар. Горел изолятор с военными, которые самовольно оставили свои части. Пятеро человек погибли, семеро — ранены.

Об этом сообщил оперативный штаб Якутии со ссылкой на военный комиссариат региона. По их информации, пожар начался в здании на Вилюйском переулке в 2 часа по местному времени.

— Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Семь человек пострадали из-за отравления дымом, они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь. Пять человек погибли, их личности устанавливаются, — цитирует ТАСС сообщение.

По данным телеграм-канала «База», пожар начался на первом этаже. Далее огонь и дым быстро распространились по зданию. Пожар ликвидировали спустя 3 часа.

— Кем именно являются погибшие и пострадавшие, а также причина возгорания — в данный момент выясняется, — добавляет телеграм-канал.



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Пожар Якутск Военные Изолятор
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Комментарии
5
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
13 минут
Это типа в назидание дезертирам сделали.
mr.Mister.
6 минут
Спецслужбы сработали.
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