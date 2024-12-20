В Ленинском районе загорелось двухэтажное здание — внутри спали 17 человек

В Ленинском районе Новосибирска сегодня, 20 декабря, загорелся двухэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило в 04:49 утра.

Как рассказали на сайте МЧС по Новосибирской области, когда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, уже горела кровля и частично первый и второй этажи. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей.

Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, один из которых маломобильный. Для этого пришлось использовать спасательные устройства. Информация о пострадавших уточняется.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС, чтобы уточнить адрес пожара.

Вчера, 19 декабря, автомобиль сгорел на парковке возле дома на улице Народной, 31.

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Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», пожар произошел на Самотечной, 36.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что во время разборов завалов был обнаружен погибший мужчина.

— Более полутора часов потребовалось пожарным для локализации пожара. Затем еще 20 минут ушло на ликвидацию открытого горения. Предварительная площадь пожара 208 квадратных метров. На происшествии работала усиленная группировка пожарных: 40 человек и 13 единиц техники, — объяснили в МЧС.