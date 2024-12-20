Во Франции мужчина 10 лет пичкал жену снотворным и звал соседей ее насиловать. Рассказываем о деле, за которым следил весь мир

На фото — Жизель после суда Источник: AP Photo / Lewis Joly











Во Франции закончилось уголовное дело, которое шокировало, без преувеличения, весь мир. Осужденный — 72-летний Доминик Пелико, он получил 20 лет лишения свободы. Предыдущие 9 лет он регулярно опаивал свою жену снотворными, приглашал в дом мужчин и позволял им насиловать ее во сне.

Этих мужчин (их более 50) также осудили на разные сроки. Собрали главное о резонансном деле

Что происходило?

Пострадавшая — Жизель Пелико, ей 72 года. Она прожила с мужем 50 лет, пара вырастила троих детей. Жизель не подозревала о том, что с ней происходит.

С 2011 по 2020 год Доминик добавлял в еду своей жены снотворное. После этого он либо сам насиловал ее, либо звал для этого других мужчин.

За судом следила вся Франция Источник: AP Photo / Lewis Joly











Для поиска мужчин он завел специальный сайт в интернете. На протяжении многих лет Доминик снимал изнасилования на видео. При этом у Жизель появлялись проблемы со здоровьем и сном, она обнаруживала у себя венерические заболевания. Когда она говорила об этом мужу, тот обвинял ее в изменах.

Преступления вскрылись случайно. Доминика поймали, когда он в супермаркете пытался сделать снимки под юбками девушек. Когда его технику осмотрели, то обнаружили там записи изнасилований Жизель. Также там нашли неприличные фото его дочери в бессознательном состоянии. Девушка боится, что тоже могла стать жертвой отца, — однако фактов насилия в ее сторону установлено не было.

В 2024 году начался судебный процесс.

Жизель общается с журналистами Источник: AP Photo / Lewis Joly











Суд

Доминика обвинили в изнасилованиях при отягчающих обстоятельствах. Он дал признательные показания и извинился перед женой. Признательную речь он начал с рассказа о своем детстве — Доминик сказал, что в 9 лет сам стал жертвой изнасилования, а в 14 увидел другое. Полицию он поблагодарил за то, что те поймали его и «избавили от этой ноши».

— Я держался 40 лет. Я был очень счастлив с Жизель. Я виновен в том, что сделал. Я сожалею об этом, я прошу прощения, даже если это нельзя простить, — сказал Доминик.

Зарисовка из зала суда. Справа — Доминик Источник: Velentin Pasquier / AP Photo











Также в деле есть 51 обвиняемый, каждый из которых насиловал Жизель.

Так как пара живет в маленьком городке, многих из них она видела в обычной жизни. Среди обвиняемых — пожарный, охранник и диджей, их возраст — от 26 до 74 лет. Во Франции этих подчеркнуто обычных людей объединили под прозвищем «господин обыватель».

Многие из них женаты, у них тоже есть дети. В части случаев жёны встали на сторону мужей — они даже приходили в суд поддержать их.

Множество людей приходило на суды, чтобы поддержать Жизель Источник: AP Photo / Lewis Joly











У Жизель было право на закрытый суд, который сохранил бы ее анонимность. Однако она настояла на том, чтобы суд был открыт. Таким образом весь мир увидел лица мужчин, приходивших к ней. Также Жизель потребовала демонстрации видео с изнасилованиями — так как уверена, что стыдно должно быть не ей, а насильникам.

— Я решила не стыдиться, я ничего плохого не сделала. Стыд должен перейти на другую сторону, — сказала Жизель.

Надпись на плакате гласит: «Все женщины в мире поддерживают тебя. Спасибо, Жизель» Источник: AP Photo / Lewis Joly











Француженки аплодируют Жизель после одного из заседаний Источник: AP Photo / Lewis Joly











Обвиняемые

Многие обвиняемые пытались закрываться от камер. Некоторые фигуранты отрицают обвинения: они говорят, что считали происходящее согласованной сексуальной игрой между супругами. Якобы Доминик говорил, что его жена любит такие развлечения, — а они просто не сочли нужным уточнить это у нее самой. По мнению обвиняемых, это нельзя считать изнасилованием, поскольку муж дал свое согласие.

Эту версию разбил сам Доминик Пелико. Он сказал, что давал мужчинам понять: его жена ни о чем не знает. Более того, он давал мужчинам инструкции, как не разбудить жену и не оставить на ней следов. Например, он говорил согревать им руки и следить, чтобы они не пахли духами или сигаретами.

Надпись на плакате у суда — «51 оттенок стыда» Источник: AP Photo / Lewis Joly











Всем 50 мужчинам вынесены обвинительные приговоры, они получили от трех до 15 лет тюрьмы. Самое тяжкое дело касается некоего Ромена В. Он знал, что болен ВИЧ-инфекцией и всё равно шесть раз насиловал Жизель без использования средств защиты.

Его адвокат ответил, что мужчина несколько лет лечился и не мог передать вирус. Адвокат другого насильника сказал, что «почти любой может оказаться в подобной ситуации». Пожарный-доброволец и вовсе заявил: «Мое тело изнасиловало ее, но мой мозг — нет».

На фото Жизель покидает суд Авиньона Источник: AP Photo / Lewis Joly











Жизель надеется, что ее дело поможет другим жертвам насилия прекратить стыдиться его. С мужем она уже развелась, также Жизель сменила фамилию.

Дети супругов Пелико считают, что приговоры были слишком мягкими. Их старший сын выкинул все семейные фото, так как хотел «избавиться от всего, что связывает его с отцом».