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Происшествия Произошел взрыв: автомобиль полыхал на парковке дома в Новосибирске — видео пожара

Произошел взрыв: автомобиль полыхал на парковке дома в Новосибирске — видео пожара

Машина полностью выгорела изнутри

929
3 комментария

Огонь не успел перекинуться на другие автомобили

Источник:

Автомобиль сгорел на парковке возле дома на улице Народной, 31. Об этом сообщили очевидцы в Telegraм-канале «АСТ-54 Black».

По словам местного жителя, пожар произошел около 8:30 19 декабря. Он уточнил, что у стоявшего рядом автомобиля Honda CR-V с правой стороны облезла краска и подплавился пластик, однако владелец успел его отогнать.

Источник:

На опубликованном ролике видно, что автомобиль изнутри полностью охватило пламя. Через некоторое время внутри машины что-то взорвалось. От этого у соседних авто сработали сигнализации.

Автор ролика уточнил, что кроме пожарных на место приезжала скорая. Информации о пострадавших не поступало. НГС обратился за комментарием в пресс-службу МЧС.

Ранее в центре Новосибирска загорелся мусоровоз.

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Пожар Сгорел автомобиль МЧС Новосибирск
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Комментарии
3
Гость
1 час
Благодарю наше любимое и абсолютно независимое СMИ за невероятно смелое описание российских ужастей! 👍💩 А ведь ещё 20 лет назад машины никогда не горели! Но мы то элитные либерахи точно знаем причину - это козни коварного Пу! Ждём прилёта волшебника дядюшки Сэма, который превратит россиян в добреньких сытых эльфов и тогда настанет долгожданная Прекрасная Россия будущего! 👍😁
Гость
14 минут
Зарплату нужно вовремя платить и в полном объёме! А некоторые руководятлы считают, что люди у них рабы, им ни детей своих не нужно, ни ипотек, питаются они солнечным светом.
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