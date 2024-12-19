Произошел взрыв: автомобиль полыхал на парковке дома в Новосибирске — видео пожара

Огонь не успел перекинуться на другие автомобили Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Автомобиль сгорел на парковке возле дома на улице Народной, 31. Об этом сообщили очевидцы в Telegraм-канале «АСТ-54 Black».

По словам местного жителя, пожар произошел около 8:30 19 декабря. Он уточнил, что у стоявшего рядом автомобиля Honda CR-V с правой стороны облезла краска и подплавился пластик, однако владелец успел его отогнать.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

На опубликованном ролике видно, что автомобиль изнутри полностью охватило пламя. Через некоторое время внутри машины что-то взорвалось. От этого у соседних авто сработали сигнализации.

Автор ролика уточнил, что кроме пожарных на место приезжала скорая. Информации о пострадавших не поступало. НГС обратился за комментарием в пресс-службу МЧС.