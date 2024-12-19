Автомобиль всмятку: водитель легковушки погибла в жестком ДТП с фурой на новосибирской трассе — фото с места аварии

В Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Это произошло 19 декабря около 15:50 на трассе Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, 34-летняя женщина ехала на автомобиле Honda CR-V со стороны Новосибирска в направлении Омска. На 982 км трассы она столкнулась со встречным грузовиком DAF.
В результате ДТП водитель Honda CR-V скончалась на месте, а ее 40-летний пассажир получил травмы.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее смертельное ДТП произошло в Коченевском районе.