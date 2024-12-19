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Происшествия Автомобиль всмятку: водитель легковушки погибла в жестком ДТП с фурой на новосибирской трассе — фото с места аварии

Автомобиль всмятку: водитель легковушки погибла в жестком ДТП с фурой на новосибирской трассе — фото с места аварии

Женщина на «Хонде» въехала во встречный грузовик

2 105
5 комментариев

На фото видно, что с лобовой части «Хонда» получила сильное повреждение

Источник:

В Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Это произошло 19 декабря около 15:50 на трассе Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, 34-летняя женщина ехала на автомобиле Honda CR-V со стороны Новосибирска в направлении Омска. На 982 км трассы она столкнулась со встречным грузовиком DAF.

В результате ДТП водитель Honda CR-V скончалась на месте, а ее 40-летний пассажир получил травмы.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее смертельное ДТП произошло в Коченевском районе.

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Комментарии
5
трям-брям
4 минуты
Судя по фото, у Хонды повреждения не такие уж и фатальные. Что-то мне подсказывает, что барышня думала, что ремни безопасности предназначены для лохов.
Гость
54 минуты
Как так то? Дорога нормальная ...человеческий фактор или форсмажер
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