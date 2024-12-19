Мужчина погиб под колесами грузовика в Новосибирской области — фото с места

В Коченевском районе произошло смертельное ДТП — водитель грузовика сбил мужчину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
По данным ведомства, ДТП произошло 19 декабря в селе Прокудское — 45-летний водитель грузовика HOWO сбил пожилого сибиряка.
— На нерегулируемом перекрестке при повороте налево водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть, — объяснили в Госавтоинспекции.
В результате аварии 77-летний пенсионер погиб на месте. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
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