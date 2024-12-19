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Происшествия Мужчина погиб под колесами грузовика в Новосибирской области — фото с места

Мужчина погиб под колесами грузовика в Новосибирской области — фото с места

77-летний дедушка скончался на месте

1 929
2 комментария

ДТП произошло в селе Коченевского района

Источник:

В Коченевском районе произошло смертельное ДТП — водитель грузовика сбил мужчину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 19 декабря в селе Прокудское — 45-летний водитель грузовика HOWO сбил пожилого сибиряка.

— На нерегулируемом перекрестке при повороте налево водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть, — объяснили в Госавтоинспекции.

В результате аварии 77-летний пенсионер погиб на месте. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Если вы знали погибшего, свяжитесь с редакцией НГС

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Ранее НГС писал о том, как автобус в Новосибирске переехал 9-летнего мальчика.

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Комментарии
2
Гость
52 минуты
В России случился коллапс. Пешеходы забыли ПДД. Как будто они бесмертные.
Гость
1 час
Ужасти то какие происходят в России! 😲 А ведь еще 20 лет назад в ДТП никто не погибал! Но мы то элитные либерахи точно знаем, что всему причиной козни коварного Пу! Как только он сменится, все россияне сразу превратятся в добреньких сытых эльфов и настанет Прекрасная Россия будущего! 👍😁
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