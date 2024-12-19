«Убери свой ствол»: на видео попало, как новосибирец размахивал пистолетом во дворе — жители заявили, что была стрельба

Из-за стрельбы повредили окно на балконе одного из собственников Источник: «АСТ-54» / vk.com











Двое мужчин устроили стрельбу на общем балконе в доме на улице Авиастроителей. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент, по данным очевидцев, произошел в доме на улице Авиастроителей, 18 в ночь с 15 на 16 декабря. Мужчины сначала общались у подъезда, один из них демонстрировал оружие, похожее на травматический пистолет.

— Артур, тормози, не вздумай стрелять, камеры везде. Ты меня подставишь, тут камеры везде, убери свой ствол. Меня не подставляй, никто не знает, кто я и что здесь делаю, на камерах палишься, — говорит один из собеседников.

Во время разговора слышны звуки затвора оружия, мужчина в одной футболке направлял предмет, похожий на пистолет, в сторону своего знакомого и даже пытался выстрелить. В паблике заявили, что после разговора у подъезда, мужчины открыли стрельбу на общем балконе на 17 этаже.

Звук на видео пришлось убрать из-за нецензурной брани Источник: «АСТ-54» / vk.com

В чате доме пишут, что все произошло ночью, а жильцы слышали шум, топот и стук от дверей.

— Утром, идя на работу, вышел на балкон, обнаружил много гильз, — пишет один из соседей.

Собственник другой квартиры заявил, что ночью ему прострелили окна на балконе, в момент случившегося никого дома не было.

В управляющей компании «Камелот», которая обслуживает дом на Авиастроителей, 18, подтвердили НГС, что стрельба была и на одном из балконов прострелили окно. Журналист обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.