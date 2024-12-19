Окурок или батарейка: в центре Новосибирска загорелся мусоровоз — кучу отходов вывалили на дорогу

Водитель вовремя почувствовал запах дыма в салоне, по инструкции, он вывалил мусор Источник: телеграм-канал МУП «САХ»











В Новосибирске загорелся мусоровоз. Возгорание могло случиться из-за бычка или батарейки в мусорном баке.

Как сообщили в телеграм-канале МУП «САХ», инцидент произошел 19 декабря, когда автомобиль спецтехники работал в Железнодорожном районе. Последний адрес, где автомобиль забрал мусор — Вокзальная магистраль, 10.

По дороге на полигон водитель почувствовал резкий запах дыма в кабине, он экстренно выгрузил содержимое машины в районе проспекта Дзержинского, 74 на дорогу и вызвал пожарных. Возгорание ликвидировали.

Источник: телеграм-канал МУП «САХ»

Куча мусора сейчас не дымит, на место выехали погрузчик и открытый мусоровоз МУП «САХ», чтобы устранить последствия. Мусоровоз вернулся на маршрут.

— Источником пожара внутри мусоровоза мог стать непотушенный окурок, выброшенные батарейки или аккумулятор. В процессе работы прессовочной установки может повредиться целостность оболочек элементов питания и начаться химическая реакция, — сообщили в пресс-службе «САХ».

В компании напоминают, что батарейки, ртутьсодержащие лампы, градусники — это отходы 1-2 класса опасности. Они могут нанести вред экологии и здоровью людей, поэтому их необходимо утилизировать только в специальных пунктах приема.