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Происшествия Окурок или батарейка: в центре Новосибирска загорелся мусоровоз — кучу отходов вывалили на дорогу

Окурок или батарейка: в центре Новосибирска загорелся мусоровоз — кучу отходов вывалили на дорогу

Весь мусор в ближайшее время уберут

1 451
6 комментариев

Водитель вовремя почувствовал запах дыма в салоне, по инструкции, он вывалил мусор

Источник:

В Новосибирске загорелся мусоровоз. Возгорание могло случиться из-за бычка или батарейки в мусорном баке.

Как сообщили в телеграм-канале МУП «САХ», инцидент произошел 19 декабря, когда автомобиль спецтехники работал в Железнодорожном районе. Последний адрес, где автомобиль забрал мусор — Вокзальная магистраль, 10.

По дороге на полигон водитель почувствовал резкий запах дыма в кабине, он экстренно выгрузил содержимое машины в районе проспекта Дзержинского, 74 на дорогу и вызвал пожарных. Возгорание ликвидировали.

Источник:

Куча мусора сейчас не дымит, на место выехали погрузчик и открытый мусоровоз МУП «САХ», чтобы устранить последствия. Мусоровоз вернулся на маршрут.

— Источником пожара внутри мусоровоза мог стать непотушенный окурок, выброшенные батарейки или аккумулятор. В процессе работы прессовочной установки может повредиться целостность оболочек элементов питания и начаться химическая реакция, — сообщили в пресс-службе «САХ».

В компании напоминают, что батарейки, ртутьсодержащие лампы, градусники — это отходы 1-2 класса опасности. Они могут нанести вред экологии и здоровью людей, поэтому их необходимо утилизировать только в специальных пунктах приема.

Недавно на Бердском шоссе вспыхнул грузовик.

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Мусоровоз Возгорание МУП САХ Вокзальная магистраль
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Комментарии
6
Гость
32 минуты
и куда сдавать литевые батареи? где то налажен сбор? где?
NaTaSHka
16 минут
Вот под статьей бы и написали пункты приема. Тогда был бы логичный пост.
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