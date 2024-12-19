НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

южн.

 754мм 65%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Дело на директора школы
Что дарить родителям
История «Золотой Короны»
Копим на будущее с ПДС
Репортаж из серпентария
Нейродеды Морозы
Эвакуация из школы
Происшествия Известная российская модель и телеведущая погибла под колесами авто в Париже

Известная российская модель и телеведущая погибла под колесами авто в Париже

Светлане Савицкой было 34 года

1 113
7 комментариев

Светлана была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV

Источник:

В Париже погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Как сообщают наши коллеги из «Стархит», девушка скончалась под колесами автомобиля. Ей было 34 года.

— Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней, — рассказала подруга погибшей.

На личной страничке Савицкой в соцсетях появилась запись о прощании. Модель похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.

Источник:

Модель родилась в Москве в 1990 году. Отучилась на продюсера в Российской академии музыки им. Гнесиных, а после — поступила на юридический факультет. Перед переездом в Париж успела пожить в Лос-Анджелесе. Уже в Лондоне девушка окончила две магистратуры в сфере искусства и стала жить на две страны. В Москве она работала телеведущей и снималась на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. А в Лондоне занималась арт-дилерством.

Также девушка украшала обложки таких модных журналов, как L’Officiel, Bazaar и Glamour.

— Я вижу себя легкой, открытой, креативной и… львицей! — рассказывала Савицкая в видео-визитке, снятой два года назад. — Я не вижу никогда никаких проблем, люблю блистать и быть в центре внимания. Мой фокус — это моя карьера. Хочется, чтобы мама мной гордилась.

Кроме того, блондинка выпускала свои песни, в сентябре вышел ее последний трек «Супермен».

ПО ТЕМЕ
Модель Париж Погибла в ДТП Авария
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
19 минут
на столько "известная" что хбз кто это.
Zemb
6 минут
очень известная певица с мтв с песней супермен.. из Парижу....зачем это тут ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Людмила,72

rer,62

e_lena,24

Ольга,49

Серый мышъ,54

Иван,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление