Известная российская модель и телеведущая погибла под колесами авто в Париже

Светлана была ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV Источник: ssavvvaa / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











В Париже погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Как сообщают наши коллеги из «Стархит», девушка скончалась под колесами автомобиля. Ей было 34 года.

— Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней, — рассказала подруга погибшей.

На личной страничке Савицкой в соцсетях появилась запись о прощании. Модель похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.

Источник: ssavvvaa / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Модель родилась в Москве в 1990 году. Отучилась на продюсера в Российской академии музыки им. Гнесиных, а после — поступила на юридический факультет. Перед переездом в Париж успела пожить в Лос-Анджелесе. Уже в Лондоне девушка окончила две магистратуры в сфере искусства и стала жить на две страны. В Москве она работала телеведущей и снималась на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. А в Лондоне занималась арт-дилерством.

Также девушка украшала обложки таких модных журналов, как L’Officiel, Bazaar и Glamour.

— Я вижу себя легкой, открытой, креативной и… львицей! — рассказывала Савицкая в видео-визитке, снятой два года назад. — Я не вижу никогда никаких проблем, люблю блистать и быть в центре внимания. Мой фокус — это моя карьера. Хочется, чтобы мама мной гордилась.