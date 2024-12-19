Мазут, песок и перья. Как спасают пляжи и птиц на Черноморском побережье — фоторепортаж

Множество птиц пострадало в результате разлива нефтепродуктов Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В Анапе продолжают спасать птиц, пострадавших от мазута. Напомним, что на Кубани в зоне загрязнения нефтепродуктами находятся 10 000 пернатых. Половина может погибнуть. Эколог рассказал 93.RU, что природе понадобится до 10 лет на полную очистку от последствий происшествия.

Протяженность загрязненных участков на Черноморском побережье составила почти 50 километров. По данным оперштаба Кубани, собрали уже 100 тонн нефтепродуктов с песком. Привлеченные специалисты и волонтеры, 5000 человек, убрали мазут с территории 10 километров. Работы по очистке будут вести и по ночам — для этого уже подготовили 65 световых башен.

— Убираться пошли сотрудники ближайших к берегу отелей. Приехали казаки и курсанты. Больше всего восхитило, что очень много людей решило присоединиться к спасению пляжей от мазута. Все работают дружно. Собирают деньги для крахмала и муки, чтобы очистить птиц, — рассказали очевидцы 72.RU. — В магазинах не осталось этих продуктов.

Журналисты 93.RU побывали в станице Благовещенской, куда до этого приезжал губернатор Кубани, и в Анапе. На пляжах десятки людей откапывают из песка нефтепродукты, а другие отмывают от мазута пострадавших птиц. Как это выглядит и кто участвует в операции по спасению Черноморского побережья, смотрите в фоторепортаже Дарьи Паращенко.

Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Источник: Дарья Паращенко / 93.RU









