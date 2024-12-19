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Происшествия фоторепортаж Мазут, песок и перья. Как спасают пляжи и птиц на Черноморском побережье — фоторепортаж

Мазут, песок и перья. Как спасают пляжи и птиц на Черноморском побережье — фоторепортаж

Тысячи людей работают над ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае

656
7 комментариев

Множество птиц пострадало в результате разлива нефтепродуктов

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В Анапе продолжают спасать птиц, пострадавших от мазута. Напомним, что на Кубани в зоне загрязнения нефтепродуктами находятся 10 000 пернатых. Половина может погибнуть. Эколог рассказал 93.RU, что природе понадобится до 10 лет на полную очистку от последствий происшествия.

Протяженность загрязненных участков на Черноморском побережье составила почти 50 километров. По данным оперштаба Кубани, собрали уже 100 тонн нефтепродуктов с песком. Привлеченные специалисты и волонтеры, 5000 человек, убрали мазут с территории 10 километров. Работы по очистке будут вести и по ночам — для этого уже подготовили 65 световых башен.

— Убираться пошли сотрудники ближайших к берегу отелей. Приехали казаки и курсанты. Больше всего восхитило, что очень много людей решило присоединиться к спасению пляжей от мазута. Все работают дружно. Собирают деньги для крахмала и муки, чтобы очистить птиц, — рассказали очевидцы 72.RU. — В магазинах не осталось этих продуктов.

Журналисты 93.RU побывали в станице Благовещенской, куда до этого приезжал губернатор Кубани, и в Анапе. На пляжах десятки людей откапывают из песка нефтепродукты, а другие отмывают от мазута пострадавших птиц. Как это выглядит и кто участвует в операции по спасению Черноморского побережья, смотрите в фоторепортаже Дарьи Паращенко.

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Подробнее о происшествии с затонувшими в Керченском проливе танкерами, выбросе мазута и последствиях для людей и животных читайте в большом материале.

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Разлив мазута Анапа Темрюкский район Спасение животных Крушение танкеров Фоторепортаж
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Комментарии
7
lesa
9 минут
Люди спасибо , у вас большое сердце! Не была в Анапе не разу ( дорого), но доехать хочется, а теперь вот это всё…
жму 200
1 час
это вам не время требует в гадюшенске, вы в своём бионорде в пробках увязните платя за горючку дорожающую каждую неделю.
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