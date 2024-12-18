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Происшествия Барнаулец убил приятеля и несколько дней жил в комнате с трупом

Барнаулец убил приятеля и несколько дней жил в комнате с трупом

Его не смущал неприятный запах

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Психически нездоровый мужчина несколько дней жил с трупом

Источник:

Психически нездоровый барнаулец убил своего знакомого и еще несколько дней находился в одной квартире с трупом. Инцидент произошел в июле этого года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Как уточняют в суде, 17 июля мужчина распивал антисептики в своей квартире с другом. Во время ссоры, когда знакомый пытался забрать спиртное, мужчина толкнул собутыльника и начал жестоко избивать. Он дважды пнул его, нанес еще 15 ударов стулом по голове и несколько раз ударил в грудную клетку. От полученных травм мужчина скончался.

После убийства барнаулец жил в комнате с трупом и продолжал пить алкоголь, игнорируя неприятный запах. Вскоре один из гостей узнал о случившемся и обратился в полицию.

— Точная причина смерти не была установлена из-за резко выраженного универсального гниения трупа, — уточняет пресс-служба.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также, учитывая психическое расстройство осужденного, суд постановил принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее в Краснодарском крае мужчина убил сотрудника полиции и его молодую жену, а после поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

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