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Происшествия Из вагонов доносятся крики. Что известно о столкновении поездов в Мурманской области: фото и видео с места

Из вагонов доносятся крики. Что известно о столкновении поездов в Мурманской области: фото и видео с места

Медики ищут раненых

1 749
16 комментариев

Место ЧП перекрыли

Источник:

В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Три вагона с людьми сошли с рельсов. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.

По данным РЖД, боковое столкновение двух составов произошло в 16:15 мск. В поезде № 11 «Мурманск — Петербург» находилось 326 пассажиров.

Возле опрокинувшихся вагонов ходят люди

Источник:

На место выехали семь бригад скорой помощи, сообщил глава региона Андрей Чибис. Также к вылету готовится вертолет территориального центра медицины катастроф, подъезжают автобусы для эвакуации пассажиров.

По уточненной информации, в столкновении поездов пострадало 14 человек, заявили в МЧС. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всех раненых госпитализировали.

Глава региона рассказал о ЧП

Источник:

Появились кадры якобы столкновения составов. На них один из поездов моментально лег на бок. Однако в РЖД назвали видео фейком.

На других видео из соцсетей из вагонов доносятся крики. По ним медики пытаются узнать, где находятся раненые.

Официально причину столкновения не объявили. Как пишет SHOT, у грузового поезда сломался токоприемник и его оставили ждать помощи. Предварительно, он выкатился на другой путь, где в него и влетел пассажирский поезд. Источник «Известий» же объяснил случившееся потерей контроля грузового состава над тормозами.

Как выглядят поезда после столкновения

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

— На место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работы спецслужб и правоохранительных органов выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова, — уточнили в ведомстве.

В СК сообщили, что завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

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Комментарии
16
Красивая.
27 минут
Необходимо провести тщательное расследование происшествия. Необходимо провести "вскрытие черепа" пасажирам.Возможно это был "ковид" или они были пьяны!!!
Гость
48 минут
🔥 Becти за 18 декабря - Ocвобождёны посёлки Трудовое и Старые Терны (ДНР) 👍🎉 - Oтбиты - 16 🥩-атак жЫвoтных - Прибитo и ранено - >1820 наZZi-🐷🐷 (>710,7 тыс. с июня 23, вкл. >41,8 тыс. у Курска) - Pазбито - >57 ед. техники (>33,9 тыс. с июня 23) - Накрыто - 139 объектов и мест сбора зверей, вкл. 1 склад БК, военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА - Сбито ПВO - 43 беспилотника и 1 реакт. снаряд
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