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Происшествия Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области: три вагона с людьми опрокинулись

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области: три вагона с людьми опрокинулись

К месту ЧП едут спасатели

3 681
31 комментарий

Последствия крушения поезда

Источник:

В Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезд. Об этом сообщили в РЖД. Три вагона с людьми сошли с рельсов.

— По происшествию с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены три бригады скорой помощи, — сообщил глава региона Андрей Чибис. Позднее губернатор уточнил, что количество скорых увеличили до семи.

На кадрах с места происшествия видно, что вагоны погнуло, они похожи на открытую консервную банку. По данным telegram-каналов, столкновение произошло после резкого торможения.

Возле опрокинувшихся вагонов ходят люди

Источник:

Данные по пострадавшим уточняются, пока официальных сообщений по погибшим нет. В поезде Мурманск — Санкт-Петербург находилось 326 пассажиров.

Движение на участке, где произошло ЧП, приостановлено.

— Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются, — уточнили в РЖД.

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Комментарии
31
Сибиряк из Питера
1 час
Я летом ездил этим поездом, в Карелию, туда и обратно. Теперь страшно ездить будет.
Bream
50 минут
там же всё автоматизировано. как так то
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