Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области: три вагона с людьми опрокинулись

В Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезд. Об этом сообщили в РЖД. Три вагона с людьми сошли с рельсов.
— По происшествию с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены три бригады скорой помощи, — сообщил глава региона Андрей Чибис. Позднее губернатор уточнил, что количество скорых увеличили до семи.
На кадрах с места происшествия видно, что вагоны погнуло, они похожи на открытую консервную банку. По данным telegram-каналов, столкновение произошло после резкого торможения.
Данные по пострадавшим уточняются, пока официальных сообщений по погибшим нет. В поезде Мурманск — Санкт-Петербург находилось 326 пассажиров.
Движение на участке, где произошло ЧП, приостановлено.
— Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются, — уточнили в РЖД.