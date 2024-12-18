Тела из дома вынес сосед: следователи возбудили дело из-за гибели детей в пожаре — фото с места трагедии

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей в пожаре. Как сообщили в региональном СК, происшествие случилось в Карасуке.
— Возбуждено уголовное дело о гибели в пожаре двух малолетних детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — пояснили в ведомстве.
Следователи установили, что в пожаре погибли девочка и мальчик трех и четырех лет. Как уточнили в МЧС, в доме начал тлеть диван. Из помещения детей вынес сосед. Предварительно, малыши были дома одни.
Проводится проверка. Ситуация на контроле в региональной прокуратуре.
Ранее в Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района загорелся частный дом.