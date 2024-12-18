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Происшествия Тела из дома вынес сосед: следователи возбудили дело из-за гибели детей в пожаре — фото с места трагедии

Тела из дома вынес сосед: следователи возбудили дело из-за гибели детей в пожаре — фото с места трагедии

В доме начал тлеть диван

4 042
11 комментариев

Предварительно, малыши были дома одни

Источник:

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей в пожаре. Как сообщили в региональном СК, происшествие случилось в Карасуке.

— Возбуждено уголовное дело о гибели в пожаре двух малолетних детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — пояснили в ведомстве.

В пожаре погибли девочка и мальчик

Источник:

Следователи установили, что в пожаре погибли девочка и мальчик трех и четырех лет. Как уточнили в МЧС, в доме начал тлеть диван. Из помещения детей вынес сосед. Предварительно, малыши были дома одни.

Проводится проверка. Ситуация на контроле в региональной прокуратуре.

Ранее в Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района загорелся частный дом.

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Комментарии
11
Yumare
3 часа
"Столетье промчалось. И снова, Как в тот незапамятный год — Коня на скаку остановит, В горящую избу войдёт. Ей жить бы хотелось иначе, Носить драгоценный наряд… Но кони — всё скачут и скачут. А избы — горят и горят." Но самое печальное, что в них дети.
Гость
3 часа
Днище пятидипломное.
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