Два ребенка погибли во время пожара в Новосибирской области — в доме загорелся диван

В Новосибирской области вечером 18 декабря двое детей погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, трагедия произошла в Карасуке на улице Сорокина.
— Сообщение о пожаре поступило в 17:00. Из горящего дома сосед вынес двух детей трех и четырех лет без признаков жизни. На двух квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание, — пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, дети были дома одни. На месте происшествия также работает прокуратура. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района загорелся частный дом.