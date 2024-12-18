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Происшествия Два ребенка погибли во время пожара в Новосибирской области — в доме загорелся диван

Два ребенка погибли во время пожара в Новосибирской области — в доме загорелся диван

По предварительным данным, дети были дома одни

4 768
12 комментариев

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Источник:

В Новосибирской области вечером 18 декабря двое детей погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, трагедия произошла в Карасуке на улице Сорокина.

— Сообщение о пожаре поступило в 17:00. Из горящего дома сосед вынес двух детей трех и четырех лет без признаков жизни. На двух квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание, — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, дети были дома одни. На месте происшествия также работает прокуратура. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района загорелся частный дом.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или знакомы с семьей пострадавших, свяжитесь с редакцией НГС.

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Комментарии
12
Гость
3 часа
Само затухание? Дети двух и четырёх лет отрицательно курили?
Гость
4 часа
Это не дом, а очередной барак, как всегда бывает в подобных историях.
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