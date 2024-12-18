Два ребенка погибли во время пожара в Новосибирской области — в доме загорелся диван

Обстоятельства происшествия устанавливаются Источник: Прокуратура НСО











В Новосибирской области вечером 18 декабря двое детей погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, трагедия произошла в Карасуке на улице Сорокина.

— Сообщение о пожаре поступило в 17:00. Из горящего дома сосед вынес двух детей трех и четырех лет без признаков жизни. На двух квадратных метрах тлел диван. Произошло самозатухание, — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, дети были дома одни. На месте происшествия также работает прокуратура. Обстоятельства трагедии устанавливаются.