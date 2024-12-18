НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

3 м/c,

ю-в.

 757мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Дело на директора школы
Что дарить родителям
История «Золотой Короны»
Копим на будущее с ПДС
Репортаж из серпентария
Нейродеды Морозы
Эвакуация из школы
Происшествия «Были слышны крики»: почему поезда в метро Новосибирска остановились на 26 минут

«Были слышны крики»: почему поезда в метро Новосибирска остановились на 26 минут

Движения не было на Ленинской линии

5 145
23 комментария

Инцидент произошел сегодня в обед

Источник:

Стала известна причина остановки метро на Ленинской линии в Новосибирске. Как оказалось, на рельсы попал человек.

— На станции «Речной вокзал» на путях оказался человек. В таких случаях есть алгоритм действий. Подачу напряжение остановили. Движения нет на Ленинской линии. На Дзержинской всё в порядке, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Все подробности в пресс-службе пообещали уточнить позже. Читатель рассказал, что были слышны крики.

— Поезд на Речном вокзале остановился, нас продержали в нём минут 5, потом открыли дверь одну на вагон и вывели всех. Позже по всей станции в громкоговоритель говорили информацию, чтобы мы покинули станцию. Когда поезд остановился — были слышны крики, — написал читатель НГС.

По сообщениям читателей, к 14:35 движение уже запустили. Корреспонденты НГС обратились в пресс-службу МВД. На момент публикации ответа не было.

В метро уточнили, что остановка поездов составила 26 минут.

Метро встало сегодня, 18 октября, около 14:00. Людей отправляли на надземный транспорт по громкоговорителю.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Метро Остановка Поезда
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
267039456
25 минут
В столичном метро запустили тематический поезд "Россия, устремлённая в будущее". Он ездит по кольцевой.
Алле гараж
28 минут
Быстро придумали версию.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,49

Серый мышъ,54

Иван,38

Валерий,40

MiGEl,34

Альнаир,52

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление