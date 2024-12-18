«Были слышны крики»: почему поезда в метро Новосибирска остановились на 26 минут

Стала известна причина остановки метро на Ленинской линии в Новосибирске. Как оказалось, на рельсы попал человек.
— На станции «Речной вокзал» на путях оказался человек. В таких случаях есть алгоритм действий. Подачу напряжение остановили. Движения нет на Ленинской линии. На Дзержинской всё в порядке, — рассказали в пресс-службе метрополитена.
Все подробности в пресс-службе пообещали уточнить позже. Читатель рассказал, что были слышны крики.
— Поезд на Речном вокзале остановился, нас продержали в нём минут 5, потом открыли дверь одну на вагон и вывели всех. Позже по всей станции в громкоговоритель говорили информацию, чтобы мы покинули станцию. Когда поезд остановился — были слышны крики, — написал читатель НГС.
По сообщениям читателей, к 14:35 движение уже запустили. Корреспонденты НГС обратились в пресс-службу МВД. На момент публикации ответа не было.
В метро уточнили, что остановка поездов составила 26 минут.
Метро встало сегодня, 18 октября, около 14:00. Людей отправляли на надземный транспорт по громкоговорителю.