Человек на путях: в Новосибирске встали поезда на Ленинской линии метро

В Новосибирске встали поезда в метро. Об этом сообщила корреспондент НГС Анастасия Хрипушина, которая находилась на станции «Октябрьская».
Инцидент произошел сегодня, 18 декабря, в 14:20.
— По техническим причинам поезда не ходят. Воспользуйтесь, пожалуйста, надземным транспортом, — сказала сотрудница метро на видео.
Читатель НГС сообщил, что поездов не было около 16 минут. На «Октябрьской» объявили, что на «Речном вокзале» снято высокое напряжение.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу метрополитена. На момент публикации ответа не было. Мы направили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.