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Происшествия Человек на путях: в Новосибирске встали поезда на Ленинской линии метро

Человек на путях: в Новосибирске встали поезда на Ленинской линии метро

Пассажиров попросили воспользоваться надземным транспортом

7 490
35 комментариев

Поезда метро перестали ходить на красной линии

Источник:

В Новосибирске встали поезда в метро. Об этом сообщила корреспондент НГС Анастасия Хрипушина, которая находилась на станции «Октябрьская».

Инцидент произошел сегодня, 18 декабря, в 14:20.

— По техническим причинам поезда не ходят. Воспользуйтесь, пожалуйста, надземным транспортом, — сказала сотрудница метро на видео.

Читатель НГС сообщил, что поездов не было около 16 минут. На «Октябрьской» объявили, что на «Речном вокзале» снято высокое напряжение.

Пассажиров попросили выйти

Источник:

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу метрополитена. На момент публикации ответа не было. Мы направили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.

Если вам известно, что произошло на станции метро «Октябрьская», то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
37
Nafanya
37 минут
Может, всё-таки "наземным транспортом", а не "наДземным"? Это самолётами или вертолётами, что ли? :)))
Zemb
36 минут
наДземный транспорт.... это самолёт, вертолет. А наземный это афтобус, тралебас и транвай... можете не благодарить. 😎
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