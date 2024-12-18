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Происшествия «Кипяток по тротуару»: в Новосибирске затопило дом с офисом «Сбербанка» — фото с места

«Кипяток по тротуару»: в Новосибирске затопило дом с офисом «Сбербанка» — фото с места

Инцидент произошел в здании № 46 на Красном проспекте

3 544
42 комментария

Кипяток вылился на тротуар и заполонил улицу паром

Источник:

В Новосибирске сегодня на Красном проспекте, 46 затопило кипятком дом с офисом «Сбербанка». Об этом НГС сообщил местный житель Михаил Рязанцев.

— «Сбербанк» топит. Тут кипяток по тротуару, — сказал новосибирец.

На фотографиях видно, что люди выбегают из офиса, а из дверей идет пар — на улицу вытекает вода.

Судя по кадрам, люди оперативно выбегают из офиса банка

Источник:

Корреспондент НГС попытался связаться с управляющей компанией «Уют», которая обслуживает это здание (это жилой дом с офисными помещениями), но на звонки никто не ответил.

В «Сбербанке» НГС сообщили, что офис на Красном проспекте работает в штатном режиме.

— Произошедший прорыв трубы в зоне самообслуживания был оперативно устранен, никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, — объяснили представители банка.

Ранее НГС писал, что в Новосибирской многоэтажке затопило 4 этажа из-за прорыва трубы.

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Новосибирск Кипяток Затопление Инцидент Сбербанк
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Комментарии
42
224262891
1 час
Это Сбер отмечает внедрение тройки, 100%
265889986
55 минут
Да ,наследие СССР дряхлеет ,нового нет и походу не будет ,но 87 верит и доверяет ,как эту логику большинства понимать?
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