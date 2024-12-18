«Кипяток по тротуару»: в Новосибирске затопило дом с офисом «Сбербанка» — фото с места

В Новосибирске сегодня на Красном проспекте, 46 затопило кипятком дом с офисом «Сбербанка». Об этом НГС сообщил местный житель Михаил Рязанцев.
— «Сбербанк» топит. Тут кипяток по тротуару, — сказал новосибирец.
На фотографиях видно, что люди выбегают из офиса, а из дверей идет пар — на улицу вытекает вода.
Корреспондент НГС попытался связаться с управляющей компанией «Уют», которая обслуживает это здание (это жилой дом с офисными помещениями), но на звонки никто не ответил.
В «Сбербанке» НГС сообщили, что офис на Красном проспекте работает в штатном режиме.
— Произошедший прорыв трубы в зоне самообслуживания был оперативно устранен, никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, — объяснили представители банка.
Ранее НГС писал, что в Новосибирской многоэтажке затопило 4 этажа из-за прорыва трубы.