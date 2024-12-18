Обвинял Украину в использовании химоружия. Что известно о гибели генерала Игоря Кириллова во время взрыва в Москве

У обоих погибших мужчин — самого Кириллова и его помощника — остались жёны и дети Источник: Министерство обороны РФ / Rutube.ru, Никита Путятин / MSK1.RU











Утром 17 декабря во время взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. Кириллов руководил войсками радиационной, химической и биологической защиты более 30 лет.

MSK1.RU рассказывает в одном материале, что известно о погибшем генерал-лейтенанте, а также публикует хронологию трагедии.

Всё, что известно о гибели Игоря Кириллова, — в одном видео Источник: Городские порталы

Что известно о погибших

Игорь Кириллов

Игорь Кириллов был генерал-лейтенантом Вооруженных сил РФ, более 30 лет возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Родился и начал свою военную службу в западной группе войск в Германии, затем в Московском военном округе. С 1991 по 1995 год он командовал взводом, а к 2009 году стал командиром отдельной бригады РХБЗ.

В середине 2010-х Кириллов возглавил Военную академию РХБЗ имени Маршала С. К. Тимошенко. В 2017 году был назначен начальником войск радиационной, химической и биологической защиты. На этой должности он участвовал в разработке новых систем вооружения, в том числе тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Игорь Кириллов «много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери (речь о „деле Скрипалей“. — Прим. ред.)».

Игорь Кириллов (слева) позирует в форме Источник: Минобороны России / T.me











С февраля 2022 года Кириллов стал публичной фигурой, регулярно выступая на брифингах Минобороны России. В своих докладах он акцентировал внимание на военных биологических разработках Украины, заявляя о случаях изучения опасных инфекций, таких как птичий грипп и коронавирус, с целью их использования против российских военных. Среди других его обвинений были исследования Пентагоном вируса оспы обезьян, увеличение численности азиатских тигровых комаров в Европе и эксперименты с переносчиками лихорадки Западного Нила.

В июне 2024 года генерал сообщил о возможном ввозе на Украину ядерных отходов для создания «грязной бомбы», а в августе отметил вывоз из страны биологических проб в западные лаборатории, предположительно связанные с Пентагоном. В октябре он обвинил украинские власти в подготовке провокации с применением химического оружия.

Источник: Structure.mil.ru

Кириллов получил звание Героя Труда Российской Федерации в 2021 году. У погибшего осталась семья — жена и двое сыновей.

Илья Поликарпов

Помощником генерала Кириллова был 33-летний Илья Поликарпов. Он также погиб при взрыве. Сообщается, что Поликарпов активно занимался гуманитарной деятельностью, одной из его последних инициатив стала передача средств и оборудования воинским подразделениям в ноябре 2024 года.

По словам близких, Поликарпов был преданным своей работе и семье человеком, ответственным и порядочным. У него, так же как и у Игоря Кириллова, остались жена и двое детей.

Источник: ТАСС / T.me











Хронология событий

Утром 17 декабря, около 6 часов, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв у жилого дома.

По свидетельствам очевидцев, звук взрыва был мощным: дрожали стены, выбило стекла на трех этажах.

— Мы спали и проснулись от громкого взрыва, стало светить. Мы посмотрели в окно и увидели что-то красное, — вспоминают в разговоре с корреспондентом MSK1.RU местные жители.

Источник: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram











Как позже выяснилось, взрывное устройство было заложено в самокат и дистанционно активировано. В этот момент из подъезда выходили Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Жители рассказали MSK1.RU, что Кириллов ежедневно уезжал на работу в сопровождении водителя.

— Знали, что машина приезжает, да. Неприметная. То «Камри», то «Форд», — уточнил один из жильцов района.

Источник: SHOT / Telegram











Видео с камер наблюдения показало момент взрыва: двое мужчин покидают подъезд, после чего происходит детонация. Осколки разлетелись по округе, повреждая окна нескольких квартир и пункт выдачи заказов, находящийся рядом с домом.

По данным следствия, Кириллов и Поликарпов погибли практически мгновенно от полученных травм.

Источник: 112 / T.me

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: убийство, террористический акт и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Дом, возле которого случился взрыв, все еще оцеплен.

Криминалисты изъяли с места трагедии фрагменты взрывчатки и другие вещдоки. Также допрашивают свидетелей по делу. Сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, а также мотивы преступников, по некоторым версиям, связанные с деятельностью погибших.

Ранее мы рассказывали, кто такой Игорь Кириллов и чем он известен. Читайте также подробности о погибшем помощнике генерал-лейтенанта Илье Поликарпове.