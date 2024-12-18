Сидели час в классах: правильно ли проходила эвакуация в новосибирской гимназии — и что делать, если в школу зашел стрелок

Детей выпустили из школы через час Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











В начале декабря в гимназию № 9 поступило сообщение о вооруженном нападение. Детей заперли в классах, а родители переполошились. К счастью, все обошлось, сообщение оказалось ложным, но после этого на гимназию посыпались новые и новые. Работавшие на месте происшествия в первый день корреспонденты НГС обратили внимание на действия сотрудников школы и правоохранительных органов — мы решили узнать, все ли было сделано по правилам, как ситуацию объясняют в Министерстве образования и что нужно делать в случае появления сообщений о стрелке в школе. Подробности — в материале Елизаветы Шаталовой.

Возмущенные родители

Дети после эвакуации стояли возле школы и ждали указаний Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром 4 декабря в телеграм-канал редакции НГС посыпались сообщения о странной ситуации в гимназии № 9. Писали в основном сами школьники: их заперли в кабинетах и не выпускают. Фотографии фиксировали, как дети запирают партами вход в класс, и машину Росгвардии у одного из входов. По тому, что автомобиль был только один, стало понятно, что ничего страшного не произошло. Но угроза стрельбы в школе и запирание детей в классах — редкость. Так что редакция приняла решение посмотреть, что происходит, своими глазами.

У школы стояли родители школьников. Сначала они отнеслись к журналисту НГС настороженно, но спустя пару вопросов уже начали кричать в диктофон.

— Почему ничего не происходит? Мы вообще не понимаем: получили сообщение — и сразу приехали. Где директор? Почему она не вышла? Если это учебная тревога, почему родителей не предупредили? Где специалисты? То есть родители приехали сразу, а специалистов нет? — сыпались злые вопросы, которые интересовали и меня.

Группа родителей стояла прямо перед входом в школу. Через какое-то время дверь открылась, и оттуда вышел человек в форме. Он объяснил, что сейчас детей начнут по очереди выпускать из классов, паниковать не нужно.

После его слов двери действительно открылись, и из школы потоком стали выходить школьники. Они разбегались в разные стороны, переобувались перед крыльцом, что-то громко обсуждали, ели на ходу.

Некоторые вышли в сменке и переобувались уже на улице Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Учителя выходили вслед за школьниками — пытались понять, кто уже ушел, собрать тех, кто остался. Молодая учительница зачем-то громко кричала на одного из мальчиков, чтобы он «не разбегался». Долго дети просто стояли кучками перед школой, пока учителя не начали выводить их из школьного двора.

В этот момент я вспоминала, как проходили учебные эвакуации в моей сельской школе — там все было вызубрено до «шаг вправо, шаг влево — расстрел». Мы хоть и бесились, но четко знали, куда идти, как нам выстроиться, за каким учителем нужно встать. Учителя, на уроках которых мы были, выстраивали нас в линию, проверяли по журналу и передавали классному руководителю.

Магнитный замок закрыт картонкой, так что доступ на школьную территорию есть у любого Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ситуация в гимназии № 9 была не штатной — звонок сразу о стрелке, что случается редко. Школьников сначала заперли в классах, а потом выпустили. Вероятность того, что ничего страшного не произойдет, — 99%. Но оставшийся 1% пугал.

Было абсолютно не понятно, действовала ли школа по правилам. Я посмотрела, как ребятишки идут рядом с теоретически «заминированной» школой в детский сад и встала рядом со вторыми воротами — там магнитный замок закрыли картонкой, чтобы он перестал работать. Интересно, что было бы в случае реальной угрозы.

Все по алгоритму

После того как дети разошлись по домам, учителя собрались за территорией школы Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В пресс-службе Министерства образования Новосибирской области уверены, что руководство школы все сделало полностью в соответствии с алгоритмом действий при угрозе возникновения ЧС.

Сообщения об угрозе вооруженного нападения на гимназию пришли в Telegram сразу двум сотрудникам гимназии. Аккаунт принадлежал не известному никому человеку, а сам номер оказался зарегистрирован на территории другого государства. Информацию передали в правоохранительные органы.

— Со всеми поступившими сообщениями работают правоохранительные органы, проводятся мероприятия по установлению автора, — добавили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники охраны, персонал и ученики, как неоднократно повторили в ответе, действовали в соответствии с алгоритмом. Что именно делал персонал, по ответу не понятно, но приехавшие полиция и Росгвардия рекомендовали провести эвакуацию. В запертых классах школьники находились около 60 минут. Эвакуация прошла в течение пяти минут.

— Обучающиеся выводились из здания гимназии под руководством педагогических работников организованными группами по заранее определенным путям эвакуации. Классные руководители и учителя-предметники оповестили родителей о необходимости встречи обучающихся, — отметили в министерстве образования.

При этом алгоритм действий отрабатывают в образовательных учреждениях, по данным ведомства, не реже одного раза в квартал.

Перед школой из-за сообщений детей собрались родители Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Столпотворения перед школой, заверили в региональном минобре, не было, а все потоки школьников и родителей на территории гимназии регулировали сотрудники правоохранительных органов.

— Территория и помещения образовательного учреждения обследованы сотрудниками полиции, в том числе кинологом со служебной собакой. Подозрительных лиц и предметов не обнаружено, — резюмировали в пресс-службе министерства образования.

Прячьтесь под парты и отключайте телефоны

В ответе на запрос корреспондента НГС ведомство пресловутый алгоритм действий не указало. Но на сайте Госуслуг есть документ от 2023 года с соответствующим же названием.

В нем, в частности, указано, что в случае угрозы вооруженного нападения у руководства, персонала и обучающихся три разные инструкции.

Дополнительная охрана

На сообщение прибыла одна машина Росгвардии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После первой эвакуации 4 декабря в гимназию посыпались звонки о ложных угрозах. Следующая эвакуация прошла через два дня, 6 декабря. 13 декабря поступило сообщение о минировании, но эвакуацию администрация решила уже не проводить — просто проверили здание.

Администрация гимназии решила дополнительно защититься и поставила дежурить на вход одного из корпусов школы на улице Калинина, 255 учителей младших классов. Как рассказали в мэрии Новосибирска, это начали практиковать еще в начале учебного года.

— Заработная плата педагогическим работникам начисляется и выплачивается в соответствии с утверждённым положением об оплате труда работников, — пространно добавили в администрации города на вопрос о дополнительных выплатах за подобную внеклассную работу.

При этом, по данным мэрии, здание гимназии защищает частная охранная организация: ООО ЧОО «Сибирская служба охраны». Она зарегистрирована в марте 2023 года, учредитель и директор — Елена Караваева. На конец 2023 года выручка компании составила 929 тысяч рублей, а чистый убыток — 101 тысяча рублей. Всего, по данным «Контур.Фокус», в «Сибирской службе охраны» работает шесть человек. Контактов ЧОП корреспондент НГС найти не смогла.

В мэрии добавили, что в связи с инцидентом 4 декабря директору гимназии № 9 рекомендовали провести инструктаж с работниками, которые следят за пропускным режимом. А также исключить бесконтрольное пребывание на территории школы посторонних лиц, усилить контроль за организацией пропускного режима и повысить бдительность работников.

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