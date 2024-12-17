НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-13°

ясная погода, без осадков

ощущается как -18

3 м/c,

ю-в.

 765мм 71%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Забирают штрафы в Москву
Что дарить родителям
Снесли сквер
Копим на будущее с ПДС
Цены на икру
Нейродеды Морозы
Электричка в Клюквенный
Происшествия Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа. У нее состояние аффекта

Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа. У нее состояние аффекта

Певица выложила видео из частной клиники

1 502
23 комментария

Кадр из видео, которым поделилась артистка

Источник:

Анна Седокова попала в больницу после того, как Яниса Тимму нашли мертвым.

Певицу госпитализировали по настоянию невролога.

— Сейчас она в состоянии аффекта, и ей необходимо быть под наблюдением врачей, — объяснил представитель Седоковой ТАСС.

Телеграм-канал Mash описывает ее состояние как нервный срыв. Певица выложила видео из частной клиники: на нем она плачет, в кадре видна капельница.

Источник:

Комментарии в соцсетях Анны закрыты. Ранее она опубликовала видео, на котором просит оградить ее семилетнего сына от информации о произошедшем.

— Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу, — говорила Седокова.

Источник:

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой этой ночью в отеле в трех километрах от дома, где жила его бывшая жена. Рядом с телом баскетболиста нашли его айфон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне», номер телефона Седоковой и фраза «Спасибо тебе за всё».

Ранее спортсмен обвинял певицу в крахе их отношений.

ПО ТЕМЕ
Анна Седокова Больница Певица Состояние аффекта
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Звездолет Сигареты Вега
31 минута
"...объяснил представитель Седоковой ТАСС" А представитель Седоковой "ТАСС" сможет объяснить - как невролог может лечить "состояние аффекта"? Или у нее проктолог и зубы сразу лечит?
Zemb
26 минут
умирающий лкбедь, глазами считывает кол-во просмотров.😭
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

MiGEl,34

Альнаир,52

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление