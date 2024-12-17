Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа. У нее состояние аффекта

Анна Седокова попала в больницу после того, как Яниса Тимму нашли мертвым.
Певицу госпитализировали по настоянию невролога.
— Сейчас она в состоянии аффекта, и ей необходимо быть под наблюдением врачей, — объяснил представитель Седоковой ТАСС.
Телеграм-канал Mash описывает ее состояние как нервный срыв. Певица выложила видео из частной клиники: на нем она плачет, в кадре видна капельница.
Комментарии в соцсетях Анны закрыты. Ранее она опубликовала видео, на котором просит оградить ее семилетнего сына от информации о произошедшем.
— Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу, — говорила Седокова.
Баскетболист Янис Тимма покончил с собой этой ночью в отеле в трех километрах от дома, где жила его бывшая жена. Рядом с телом баскетболиста нашли его айфон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне», номер телефона Седоковой и фраза «Спасибо тебе за всё».
Ранее спортсмен обвинял певицу в крахе их отношений.