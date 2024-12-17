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Происшествия «Вода просочилась даже сквозь наружные стены»: в Новосибирской многоэтажке затопило 4 этажа из-за прорыва трубы — видео

«Вода просочилась даже сквозь наружные стены»: в Новосибирской многоэтажке затопило 4 этажа из-за прорыва трубы — видео

Инцидент произошел в доме на Сибиряков-Гвардейцев

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В одной из квартир прорвало трубу с холодной водой

Источник:

В Новосибирске 17 декабря затопило четыре этажа в многоэтажке на Сибиряков-Гвардейцев, 60. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Более 12 квартир с 4 по 1 этаж затопило холодной водой. Вода просочилась сквозь наружные стены и бежала даже на улицу, стекая по фасаду, — говорится в посте.

Источник:

Как сообщают пострадавшие жильцы, причина потопа стал прорыв старой трубы в квартире на 4 этаже. В публикации подчеркнули, что ответственность за порвавшуюся трубу должна нести управляющая компания, но доподлинно не известно, кто должен был менять коммуникации.

Ранее в Новосибирске подвал многоквартирного дома в микрорайоне ОбьГЭС топит кипятком. Инцидент случился на улице Ветлужская, 30.

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