«Вода просочилась даже сквозь наружные стены»: в Новосибирской многоэтажке затопило 4 этажа из-за прорыва трубы — видео

В одной из квартир прорвало трубу с холодной водой Источник: АСТ-54 Black











В Новосибирске 17 декабря затопило четыре этажа в многоэтажке на Сибиряков-Гвардейцев, 60. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Более 12 квартир с 4 по 1 этаж затопило холодной водой. Вода просочилась сквозь наружные стены и бежала даже на улицу, стекая по фасаду, — говорится в посте.

Источник: АСТ-54 Black

Как сообщают пострадавшие жильцы, причина потопа стал прорыв старой трубы в квартире на 4 этаже. В публикации подчеркнули, что ответственность за порвавшуюся трубу должна нести управляющая компания, но доподлинно не известно, кто должен был менять коммуникации.