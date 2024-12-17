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Происшествия Не услышал приближающийся состав: грузовой поезд насмерть сбил новосибирца

Не услышал приближающийся состав: грузовой поезд насмерть сбил новосибирца

Происшествие случилось в городе Обь

959
14 комментариев

Сибиряк скончался на месте

Источник:

В городе Обь грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от станции «Аэрофлот». По предварительным данным, 62-летний мужчина переходил пути и не услышал приближающийся состав. Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Сибиряк погиб на месте происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на станции Ояш.

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Комментарии
18
Татьяна 53
25 минут
Несчастный
233143581
24 минуты
Капюшон, наушники. Ясно короче, классика.
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