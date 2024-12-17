Не услышал приближающийся состав: грузовой поезд насмерть сбил новосибирца

В городе Обь грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от станции «Аэрофлот». По предварительным данным, 62-летний мужчина переходил пути и не услышал приближающийся состав. Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Сибиряк погиб на месте происшествия.
На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на станции Ояш.