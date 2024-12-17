В Анапе ввели режим ЧС из-за экологической катастрофы: о купании в море и вкусной рыбе теперь можно забыть — кадры

Волонтерам предстоит много работы Источник: Макс Анапский / Telegram











В Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа. Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия. Однако уже многие животные и птицы пострадали. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для людей и морских обитателей.

— Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе, — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Спасатели пытаются убрать мазут с берега Источник: Вениамин Кондратьев / Telegram

В Анапе ввели режим ЧС. Сотрудники МЧС пытаются очистить берег от загрязнений. Жители Анапы публикуют в соцсетях видео с животными, которые вымазаны в мазуте. На кадрах видно лужи темной жидкости, покрывающие большую часть побережья.

Птицы пострадали больше всех Источник: Юрий Озаровский / Telegram

Местные эко-активисты бьют тревогу. Блогер Макс Анапский призвал наказать виновных.

— Вот и всё. Это экологическая катастрофа. Зла не хватает. Что, никто не знал про танкеры? Негодяи. На пожизненное нужно всех причастных за экологические преступления, — заявил Анапский.

Но ужасает на пляжах не только картинка. Блогер Юрий Озаровский пожаловался на резкий запах, который исходит от воды.

Утка полностью вымазалась в мазуте Источник: Юрий Озаровский / Telegram

— Речка Можепсин. Дышать невозможно. Нефть пришла к нам. Даже подойти невозможно, — сказал Озаровский.

К сожалению последствия разлива нефтепродуктов несут не только эстетический характер. Эколог-биолог Вениамин Голубитченко предупредил, что часть мазута превратится в комки и упадет на дно, другую часть выбросит на берег волнами. Причем есть опасность, что нефтепродукты дойдут и до пляжей Сочи.

Собаке теперь нужна помощь Источник: PVA Anapa / Telegram

— Это будет большой проблемой, которая рано или поздно ударит по человеку. В первую очередь, конечно, водные обитатели пострадают. Во вторую очередь пострадают те, кто будет ими питаться. Также в мазуте вымажутся птицы возле берега в районе Таманского полуострова и Керченского пролива, — рассказал порталу 93.RU Вениамин Голубитченко.

Люди могут не сразу заметить последствия для их здоровья, подчеркнул эколог. А вред от употребления рыбы может накапливаться годами.

— Человеку нефть пользы не приносит. Вред со временем как-то проявится. В первую очередь, это может быть воспаление и раздражение слизистых оболочек, которое усиливается. От этого постепенно приходят остальные проблемы со здоровьем, — сообщил эколог.

Два танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Большую часть экипажа обоих судов эвакуировали к утру 16 декабря. К сожалению, один вахтенный матрос погиб.

В Сети появилось видео с затонувшим в Керченском проливе танкером Источник: Деловой Петербург — свежие новости и видео / ВКонтакте

«Волгонефть-212» перевозила 4250 тонн мазута, а «Волгонефть-239» 4300 тонн мазута. Официально, разлилась только часть нефтепродуктов.