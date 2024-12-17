Лодочная станция загорелась на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске вечером 17 декабря произошел пожар на лодочной станции на левом берегу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Горит сооружение на лодочной станции «Чайка» по адресу Бугринская, 15/2, — говорится в посте.
Очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные. В пресс-службе регионального МЧС уточняют информацию.
Ранее на Тюменской улице в Новосибирске тушили огромный пожар: склад загорелся на территории площадью 5 тысяч квадратных метров. Локализовали пожар спустя почти четыре часа, а работают пожарные на месте до сих пор. Вокруг до сих пор стоит едкий дым, а сотрудники соседнего здания ушли на удаленку или на выходной. Водитель из Казахстана потерял в пожаре фуру. О том, что происходило утром после масштабного пожара — в репортаже НГС.
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— Сообщение о пожаре поступило с 16:50, на место выехало 2 пожарных расчета. Открытое горение ликвидировали через 25 мину. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, — пояснили в МЧС.