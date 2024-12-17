Лодочная станция загорелась на левом берегу Новосибирска

Ранее на Тюменской улице в Новосибирске тушили огромный пожар: склад загорелся на территории площадью 5 тысяч квадратных метров. Локализовали пожар спустя почти четыре часа, а работают пожарные на месте до сих пор. Вокруг до сих пор стоит едкий дым, а сотрудники соседнего здания ушли на удаленку или на выходной. Водитель из Казахстана потерял в пожаре фуру. О том, что происходило утром после масштабного пожара — в репортаже НГС.