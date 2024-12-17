Пассажир с электронной сигаретой устроил дебош в самолете до Новосибирска

Пассажир устроил дебош в самолете, который летел из Сахалина в Новосибирск. После приземления воздушного судна мужчину задержала полиция.
Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сначала мужчина покурил в туалете, а после стал оскорблять бортпроводников и пассажиров.
— 33-летний житель Кемеровской области во время перелета курил электронную сигарету, а позже выражался грубой нецензурной бранью и мешал окружающим и не реагировал на неоднократные замечания экипажа воздушного судна, — пояснили в ведомстве.
На мужчину составили два административных протоколов 1 статьи 6.24 «Запрет курения табака на отдельных территориях» и частью 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство».
Ранее в Калининграде транспортные полицейские задержали новосибирца, который летел рейсом из Москвы. Сибиряк оскорблял пассажиров, а на замечания не реагировал.