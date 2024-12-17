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Происшествия Пассажир с электронной сигаретой устроил дебош в самолете до Новосибирска

Пассажир с электронной сигаретой устроил дебош в самолете до Новосибирска

Сибиряк курил на борту и оскорблял пассажиров

2 274
22 комментария

Самолет летел из Сахалина

Источник:

Пассажир устроил дебош в самолете, который летел из Сахалина в Новосибирск. После приземления воздушного судна мужчину задержала полиция.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сначала мужчина покурил в туалете, а после стал оскорблять бортпроводников и пассажиров.

— 33-летний житель Кемеровской области во время перелета курил электронную сигарету, а позже выражался грубой нецензурной бранью и мешал окружающим и не реагировал на неоднократные замечания экипажа воздушного судна, — пояснили в ведомстве.

Источник:

На мужчину составили два административных протоколов 1 статьи 6.24 «Запрет курения табака на отдельных территориях» и частью 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство».

Ранее в Калининграде транспортные полицейские задержали новосибирца, который летел рейсом из Москвы. Сибиряк оскорблял пассажиров, а на замечания не реагировал.

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Дебош в самолете Сахалин Новосибирск
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Комментарии
22
267039456
48 минут
Вы ещё помните, как месяц назад главной угрозой нашему общественному строю были квадроберы?
kalqcd
39 минут
Воздушного маршала на бору не было. Жаль.
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