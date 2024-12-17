Три уголовных дела и западный след: что известно о взрыве в Москве, где погиб генерал Кириллов

В Москве около шести утра по местному времени прогремел взрыв возле дома на Рязанском проспекте. В результате погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. В том, кто замешан в убийстве, еще предстоит разобраться. Рассказываем главное о теракте.
Обстоятельства происшествия
Первые сообщения о взрыве поступили из СМИ. Тогда журналисты писали о том, что среди погибших есть военнослужащий. Информацию вскоре подтвердили в Следственном комитете. Уточнив, что жертвами стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник. Подробнее о его жизни можно почитать в отдельном материале.
— Главным следственным управлением СК России по г. Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), — говорится в сообщении ведомства. Главе СК уже сообщили о первых этапах расследования.
Взрывчатка была в самокате, который припарковали возле дома за несколько часов до происшествия. Данные по мощности взрывного устройства разнятся. СМИ со ссылкой на источники называют от 200 до 500 г в тротиловом эквиваленте. Также они сообщают, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Источники журналистов в оперативных службах заверили, что Кириллов и его помощник погибли мгновенно. Сейчас силовики изучают записи с камер видеонаблюдения. Доступ к видео был и у жильцов.
Помощника Игоря Кириллова звали Илья Поликарпов. О его гибели ТАСС сообщила его супруга.
— Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину, — сказала супруга Поликарпова. Он занимался гуманитарной помощью. В частности, передавал военным оборудование для обеспечения безопасности.
Последствия
Часть подъезда оказалась разрушена, стены закоптило, в доме выбило стекла. Робот-сапер достал некий предмет из-под автомобиля на месте происшествия. Также он извлек некую тряпку из каршеринга.
Местные жители проснулись от мощного взрыва.
— Я спала, и меня разбудил взрыв. Был такой звук, что аж стены задрожали, — поделилась свидетель происшествия с MSK1.RU.
Люди знали, что в этом доме жил военный, и каждый день его забирал водитель.
— Мы спали и проснулись от громкого взрыва, стало светить. Мама тоже встала. Мы посмотрели в окно и увидели что-то красное. Здесь жил мужчина, к нему каждый день приезжал водитель и забирал его, — рассказала местная жительница.
Реакция властей
Власти не оставили инцидент без внимания. Все призывают к справедливости.
Представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на иностранный след в данном деле. Она отметила, что Кириллов занимался разоблачением «преступлений англосаксов и натовских провокаций, работал бесстрашно».
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тоже считает, что к смерти генерала могут быть причастны страны Запада.
В Совете Федерации РФ уверены, что убийцу накажут.
— Мы тесно взаимодействовали с Игорем Анатольевичем в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине, и он оказал нашей Комиссии неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования. Уверен, что он был таким и в своей основной миссии на страже Родины и во благо Отечества, — написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя смерть генерала, подчеркнул, что попытки запугать народ России, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены. А произошедший теракт связал с проблемами Украины в зоне спецоперации.
На это указывает и иностранная пресса. По данным Reuters, Кириллов погиб в ходе спецоперации службы безопасности Украины. Его Киев считал своей законной целью.