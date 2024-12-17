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Происшествия подробности «Вы не представляете, в каком аду я жила»: рыдающая Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

«Вы не представляете, в каком аду я жила»: рыдающая Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

За день до суицида спортсмен поздравил возлюбленную с днем рождения

894
3 комментария

Спортсмен и певица были вместе четыре года

Источник:

Заплаканная певица Анна Седокова вышла на связь после самоубийства бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. У себя в соцсетях она опубликовала видео, на котором просит оградить ее семилетнего сына от информации о произошедшем. Также она обратила внимание подписчиков на то, что последние годы «жила в аду».

— Я никогда не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Ну а сейчас я вас очень сильно прошу: пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать, — рассказала Седокова. — Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу.

Источник:

Баскетболист покончил с собой этой ночью в отеле в трех километрах от дома, где жила его бывшая жена. После его смерти в Сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни спортсмена. На кадрах, снятых видеокамерой домофона, видно, как примерно в 23:30 мск 16 декабря Тимма подошел к подъезду дома, находящегося неподалеку от отеля, в котором он остановился, со стаканом в руке и несколько раз позвонил в домофон, пытаясь попасть внутрь. Затем он начал записывать кому-то голосовые сообщения, дрожал и шатался.

Источник:

Рядом с телом баскетболиста нашли его айфон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне», номер телефона Седоковой и фраза «Спасибо тебе за всё».

Ранее спортсмен обвинял певицу в крахе их отношений.

О расставании пара заявила еще осенью, но официально развелась только 9 декабря. При этом Анна Седокова то и дело появлялась на матчах с участием Тиммы, для которого разрыв стал одной из причин эмоциональных качелей. Он неоднократно публиковал у себя в соцсетях сторис, которые тревожили и настораживали поклонников мужчины: в публикациях они видели явные намеки на суицид.

— Не верю ни единому твоему слову. Всё, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует, — писал Янис.

Как сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на близких Седоковой, Янис Тимма шантажировал ее, грозясь покончить с собой, если Анна к нему не вернется. При этом за день до смерти спортсмен поздравил артистку с днем рождения.

Последние годы Тимма не общался с близкими людьми, отец спортсмена узнал о смерти сына из СМИ.

— У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был, — отметил отец баскетболиста. — Отношения у нас были ужасные и страшные.

ПО ТЕМЕ
Анна Седокова Янис Тимма Отношения Развод Расставание Певица Спортсмен Баскетболист Баскетбол Самоубийство Суицид
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Комментарии
3
275239151
5 минут
Бесполезно, до сына все равно историю донесут. Папочка об этом позаботился
Гость
7 минут
Не думаю, что в век интернета можно кого-то оградить от информации.
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