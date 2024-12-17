«Вы не представляете, в каком аду я жила»: рыдающая Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

Спортсмен и певица были вместе четыре года Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); janis.timma / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Виталий Калистратов / Городские порталы











Заплаканная певица Анна Седокова вышла на связь после самоубийства бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. У себя в соцсетях она опубликовала видео, на котором просит оградить ее семилетнего сына от информации о произошедшем. Также она обратила внимание подписчиков на то, что последние годы «жила в аду».

— Я никогда не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Ну а сейчас я вас очень сильно прошу: пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать, — рассказала Седокова. — Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу.

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Баскетболист покончил с собой этой ночью в отеле в трех километрах от дома, где жила его бывшая жена. После его смерти в Сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни спортсмена. На кадрах, снятых видеокамерой домофона, видно, как примерно в 23:30 мск 16 декабря Тимма подошел к подъезду дома, находящегося неподалеку от отеля, в котором он остановился, со стаканом в руке и несколько раз позвонил в домофон, пытаясь попасть внутрь. Затем он начал записывать кому-то голосовые сообщения, дрожал и шатался.

Источник: Mash / T.me

Рядом с телом баскетболиста нашли его айфон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне», номер телефона Седоковой и фраза «Спасибо тебе за всё».

Ранее спортсмен обвинял певицу в крахе их отношений.

О расставании пара заявила еще осенью, но официально развелась только 9 декабря. При этом Анна Седокова то и дело появлялась на матчах с участием Тиммы, для которого разрыв стал одной из причин эмоциональных качелей. Он неоднократно публиковал у себя в соцсетях сторис, которые тревожили и настораживали поклонников мужчины: в публикациях они видели явные намеки на суицид.

— Не верю ни единому твоему слову. Всё, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует, — писал Янис.

Как сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на близких Седоковой, Янис Тимма шантажировал ее, грозясь покончить с собой, если Анна к нему не вернется. При этом за день до смерти спортсмен поздравил артистку с днем рождения.

Последние годы Тимма не общался с близкими людьми, отец спортсмена узнал о смерти сына из СМИ.