Не вынес разлуки? Что известно об отношениях Седоковой с погибшим мужем

Дети Седоковой приняли Тимму Источник: Anna Sedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Бывшего мужа певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде московской пятиэтажки. Спортсмен оставил записку на смартфоне с просьбой позвонить экс-супруге. Официально смерть Яниса не подтвердили. Но, по данным СМИ, это был суицид. Пока Седокова никак не отреагировала на сообщения о смерти бывшего возлюбленного. Расскажем, что известно об их отношениях до трагедии.

Пара познакомилась летом 2019 года на открытии бара певицы на Саввинской набережной в Москве. Баскетболист тогда был игроком подмосковных «Химок». На тот момент он еще не развелся с предыдущей супругой, а за плечами певицы было уже два брака и три ребенка.

Уже через год после знакомства Тимма сделал Седоковой предложение на отдыхе в Майами. Вскоре они обручились на арендованной яхте, а уже осенью отпраздновали свадьбу в «Барвиха Luxury Village». Спортсмен отлично ладил с детьми от предыдущих отношений Седоковой.

Как прошла свадьба Седоковой и Тиммы Источник: Anna Sedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Идиллия в браке длилась не долго. Этим летом Анна призналась в интервью с Ириной Мягковой, что конфликты с Янисом уже дошли до точки кипения.

— У нас произошла такая история, когда мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей. Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы оба сели дома. Все стало по-другому. Мне было некомфортно, плохо, а ему — нормально. И что в итоге получилось? Мы друг друга буквально съели. Мы прям уже разводились, расставались, — поделилась артистка.

А на шоу «Кстати» в сентябре Седокова намекнула на желание расстаться с Тиммой.

— Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и неинтересна. И вот сейчас мне страшно. Я боюсь, что, если я когда-нибудь, точно не сейчас, научусь любить спокойно и правильно, я больше не смогу писать. А если так и не смогу, то опять буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку, — заявила певица.

И вот уже в октябре Седокова подала заявление на развод. Они не стали устраивать имущественных споров и разборок. Паре дали месяц на то, чтобы помириться.

Тимма очень переживал из-за расставания с артисткой, о чем четко дал понять своим подписчикам. Он в прямом эфире в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) показал множество таблеток, которые лежали на кровати, а на фоне крутились клипы Седоковой.

Однако супруги так и не воссоединились. Они развелись после четырех лет брака. Заседание по делу состоялось 9 декабря.

Тимма не смог смириться с разводом. Незадолго до смерти он публиковал странные посты и обвинял во всем Седокову.

— Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует, — писал баскетболист.

Проблемы с финансами в паре действительно были. Еще в 2021 году певица рассказала, что, когда Янис играл за БК «Химки», он год не получал зарплату. Анне приходилось тянуть на себе всю семью. Часто на этом фоне у них возникали конфликты. В итоге баскетболист перешел в казанский «Уникс».

Однако в день рождения Седоковой 16 декабря он сменил гнев на милость и опубликовал архивное видео с ней и поздравил.

Тимма поздравил Седокову с днем рождения Источник: Janis Timma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уже на следующий день Яниса не стало.

Этот брак был третьим для артистки. Ее первым мужем был футболист сборной Белоруссии Валентин Белькевич. Они были женаты с 2004 по 2006 год. У них есть общая дочь Анна. Спортсмен скончался в 2014 году от тромбоэмболии.

Второй супруг Анны — бизнесмен Максим Чернявский. Они были женаты с 2011 по 2013 год. В браке родилась дочь Моника.