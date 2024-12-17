Оперный без тепла: десятки зданий в центре Новосибирска отключили от отопления

В Новосибирске утром 17 декабря в центре города отключили от отопления десятки домов. Как сообщают на сайте 051, отключено около 40 объектов, в том числе Театр оперы и балета.
Отключение плановое — рабочие собираются устранять дефект на Мичурина.
Вернуть отопление обещают в 22:00 сегодня, 17 декабря. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СГК.
В Оперном театре сообщили, что батареи горячие и все работает в штатном режиме.
Вчера, 16 декабря, на Титова произошла крупная коммунальная авария — горячая вода полилась по дороге, а улицу окутал пар.