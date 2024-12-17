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Происшествия Оперный без тепла: десятки зданий в центре Новосибирска отключили от отопления

Оперный без тепла: десятки зданий в центре Новосибирска отключили от отопления

На теплосетях устраняют дефект

1 565
27 комментариев

В Оперном театре сегодня запланирована экскурсия и спектакль

Источник:

В Новосибирске утром 17 декабря в центре города отключили от отопления десятки домов. Как сообщают на сайте 051, отключено около 40 объектов, в том числе Театр оперы и балета.

Отключение плановое — рабочие собираются устранять дефект на Мичурина.

Отопления нет в центре города

Источник:

Вернуть отопление обещают в 22:00 сегодня, 17 декабря. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СГК.

В Оперном театре сообщили, что батареи горячие и все работает в штатном режиме.

Вчера, 16 декабря, на Титова произошла крупная коммунальная авария — горячая вода полилась по дороге, а улицу окутал пар.

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Новосибирск Отопление Оперный театр Дефект
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Комментарии
31
Поддерживаю
14 минут
Когда губернатора с мэром уже отключат планово от тепла, пора бы уже !
Гость
22 минуты
Пол лета без горячей воды и Плановое зимнее отключение. Новая реальность.
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