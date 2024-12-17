Из-за взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник — следователи рассказали, как все произошло

У Кириллова осталась жена и дети Источник: structure.mil.ru











Погибшим в результате взрыва в Москве оказался генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он был начальником войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ.

— В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник, — сообщили в Telegram-канале СК РФ.

Инцидент произошел в районе 6 утра (мск). Возле дома на Рязанском проспекте раздался взрыв. В это время из подъезда выходил генерал-лейтенант со своим помощником. Осколки разбросало по округе, на трех этажах выбило окна.

По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, который поставили у входа в подъезд. После его дистанционно активировали.

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Кириллов служил командиром взвода в западной группе войск в Германии и Московском военном округе с 1991 по 1995 год. К 2009 году дослужился до командира отдельной бригады РХБ защиты.

До 2014 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации. До 2017 года был начальником Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года его назначили на должность начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ.

Кирилов имеет несколько государственных и ведомственных наград Минобороны. Он Герой труда РФ.