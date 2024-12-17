В Москве прогремел взрыв у подъезда жилого дома: есть погибшие

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека.
Как сообщает 112, взрыв мог раздаться около подъезда из машины. Погибшие, как передает telegram-канал, были военнослужащими.
Взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката, пишет SHOT. А привели в действие его дистанционно. За несколько часов до происшествия, неизвестный его припарковал у подъезда
Здание тоже получило повреждение. Стекла выбило на трех этажах, обломками здания побило припаркованные автомобили.