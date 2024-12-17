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Происшествия В Москве прогремел взрыв у подъезда жилого дома: есть погибшие

В Москве прогремел взрыв у подъезда жилого дома: есть погибшие

Детонация произошла, когда люди заходили в подъезд

1 196
10 комментариев

На месте работают оперативные службы

Источник:

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека.

Вокруг здания разбросало осколки

Источник:

Как сообщает 112, взрыв мог раздаться около подъезда из машины. Погибшие, как передает telegram-канал, были военнослужащими.

Взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката, пишет SHOT. А привели в действие его дистанционно. За несколько часов до происшествия, неизвестный его припарковал у подъезда

Здание тоже получило повреждение. Стекла выбило на трех этажах, обломками здания побило припаркованные автомобили.

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Взрыв Покушение Военные Москва Происшествия
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Комментарии
10
6mitya9
8 минут
Так в подъезде или а в машине???Как с русским языком?Как гражданство получали?
Гость
5 минут
На протяжении двух лет в комментариях работает провокатор со смайликами-он ставит их, чтобы легче было находить свой спам и показывать куратору. Он ненавидит все русское.
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