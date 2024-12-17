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Происшествия Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым. Рядом с ним — просьба позвонить певице

Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым. Рядом с ним — просьба позвонить певице

Предположительно, Янис Тимма совершил самоубийство

1 267
3 комментария
Источник:

Бывшего мужа певицы Анны Седоковой нашли мертвым в центре Москвы.

Как сообщает телеграм-канал 112, тело баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки. Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого был номер артистки и просьба ей позвонить. По предварительным данным, спортсмен совершил самоубийство.

Анна Седокова прекратила отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой этой осенью. Пара вступила в брак в 2020 году. Расставание далось тяжело как артистке, так и спортсмену. Чтобы сохранить семью, Янис прилетел из Америки в Москву, где продолжал жить последние месяцы. Что стало причиной разрыва, неизвестно.

Накануне, 16 декабря, певица отметила 42-й день рождения. Тимма тепло поздравил бывшую жену в соцсетях, опубликовав архивное видео с Седоковой и ее сыном Гектором. Он сопроводил ролик признанием в любви.

Общих детей у пары не было.

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Комментарии
3
Звездолет Сигареты Вега
22 минуты
У него отопление отключили, или на СВО добровольцем не взяли?
Красивая.
22 минуты
Неужто "ковид"?????
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