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Происшествия В Ростове-на-Дону мужчина с ножом набросился на прохожих. Одна девушка мертва

В Ростове-на-Дону мужчина с ножом набросился на прохожих. Одна девушка мертва

СМИ сообщают о двух пострадавших

776
6 комментариев

Фото предполагаемого убийцы

Источник:

Мужчина с ножом напал на нескольких человек в Ростове-на-Дону.

Как сообщает телеграм-канал 112, сначала неадекват безо всякой причины набросился на подростка на улице Орбитальной. Он нанес удар мальчику в районе головы. К счастью, нож попал по наушникам и школьнику удалось спастись.

Всего несколько минут спустя мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома на улице Венеры, где жестоко расправился с девушкой. По данным Readovka, убийца нанес около 40 ножевых ранений. Девушка скончалась на руках у медиков. По предварительным данным, ей было 24 года.

СМИ также сообщают о третьем пострадавшем, однако обстоятельства нападения не приводятся.

В МВД сообщили, что мужчину удалось задержать по горячим следам. Число пострадавших уточняется.

Видео задержания

Источник:

— На вопросы следователей 26-летний Владислав К. пока отказывается отвечать. Его проверили на алкоголь — результат отрицательный. Оперативники выясняют, был ли он судим и находится ли на психиатрическом учете, — уточняет телеграм-канал 112.

Mash со ссылкой на источники пишет, что мужчина работал кальянщиком и имеет множество долгов по микрозаймам.

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Комментарии
6
Тата Тата
1 час
и находился ли он...там
Гость
1 час
Никто не застрахован от такого.
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