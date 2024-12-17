«Пытались откачать»: очевидец — о том, что происходило на месте ДТП, где погибли двое

В Новосибирске очевидец рассказал, как пытались помочь попавшему в ДТП на Петухова мужчине. Сибиряк объяснил НГС, что проезжал мимо места происшествия.
— Пожарные проводили массаж сердца. Видать, пытались откачать, — объяснил очевидец.
По словам сибиряка, на месте работали пожарные, две машины скорой медицинской помощи и экипаж ДПС. Пострадавшего на носилках поместили в реанимобиль.
— Людей было очень много. Видно было просто кусок металла, неподалеку лежала передняя часть автомобиля с колесом, — описал место ДТП очевидец.
Как сообщали в ГАИ, авария произошла в 20:25 в Кировском районе. Предварительно, 29-летний водитель «Хонды Аккорд» ехал в сторону Сибиряков-Гвардейцев и напротив дома № 12а по улице Петухова не справился с управлением.
Машина наехала на препятствие — световую опору. В результате ДТП водитель и 20-летняя девушка-пассажир получили травмы несовместимые с жизнью. Известно, что автомобиль зарегистрирован на Алтае.