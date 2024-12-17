«Торг у капота»: что известно о седане, который разбился на Петухова — погибли двое

Источник: ГАИ Новосибирска











Автомобиль, который попал в ДТП на улице Петухова в Новосибирске, был зарегистрирован в Алтайском крае. НГС собрал, что известно о машине.

Госномер, который можно рассмотреть на фотографиях с места аварии, принадлежит седану «Хонда Аккорд». Согласно открытым данным, автомобиль с таким же номером в марте этого года выставляли на продажу.

Объявление об этом появилось на сайте Auto.Drom — сейчас автомобиль снят в продажи. Владелец сообщал, что машина была в хорошем состоянии.

— Торг у капота, — сказано в объявлении.

Уточнялось, что машину выпустили в 1998 году — 26 лет назад. Ее продавали в селе Хабары Алтайского края.

Авария произошла 16 декабря в 20:25. По предварительным данным ГАИ, 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал со стороны Бородина в направлении Сибиряков-Гвардейцев.