НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-13°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -20

5 м/c,

южн.

 771мм 76%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Происшествия «Торг у капота»: что известно о седане, который разбился на Петухова — погибли двое

«Торг у капота»: что известно о седане, который разбился на Петухова — погибли двое

Госномер зарегистрирован на Алтае

459
2 комментария
Источник:

Автомобиль, который попал в ДТП на улице Петухова в Новосибирске, был зарегистрирован в Алтайском крае. НГС собрал, что известно о машине.

Госномер, который можно рассмотреть на фотографиях с места аварии, принадлежит седану «Хонда Аккорд». Согласно открытым данным, автомобиль с таким же номером в марте этого года выставляли на продажу.

Объявление об этом появилось на сайте Auto.Drom — сейчас автомобиль снят в продажи. Владелец сообщал, что машина была в хорошем состоянии.

— Торг у капота, — сказано в объявлении.

Уточнялось, что машину выпустили в 1998 году — 26 лет назад. Ее продавали в селе Хабары Алтайского края.

Авария произошла 16 декабря в 20:25. По предварительным данным ГАИ, 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал со стороны Бородина в направлении Сибиряков-Гвардейцев.

Напротив дома № 12а по улице Петухова мужчина не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате водитель и 20-летняя пассажирка получили травмы несовместимые с жизнью.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Алтай Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 минуты
Машине 26 лет и она в хорошем состоянии, совсем как наш предводитель.
Гость
4 минуты
Парень из села. Снимали квартиру ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Марина,44

MiGEl,34

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление