Что известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Бийске ребенка — ответ Минздрава

ЧП произошло 12 декабря Источник: Дмитрий Горчаков / E1.RU











По данным на 16 декабря девятилетний мальчик, которые получил травмы во время взрыва газа в Бийске, продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии. Об этом NGS22.RU рассказали в региональном Минздраве.

— Мальчик крайне тяжелый. Он все еще находится без сознания, — объяснили в ведомстве.

Ребенок постоянно находится под наблюдением врачей. Однако сами медики никаких прогнозов пока не дают.

Мама мальчика, которая также пострадала при взрыве, также остается в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

ЧП произошло 12 декабря в Бийске. В частном доме взорвался баллон с газом, который занесли с улицы. При этом взрыв оказался такой силы, что в доме рухнули крыша и стена. Позже алтайская прокуратура показала фото с места происшествия.

48-летняя женщина и ее девятилетний сын получили тяжелые травмы. На вертолете их доставили в Барнаул. Для оказания помощи пострадавшим привлекли врачей из детской горбольницы № 7. Медиков также консультируют специалисты Ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.