Врезался в световую опору: в ДТП на Петухова насмерть разбились девушка и парень — кадры последствий аварии

В Новосибирске два человека погибли в ДТП на улице Петухова. Подробности смертельной аварии раскрыли в городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 20:25 в Кировском районе. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал со стороны улицы Бородина в направлении Сибиряков-Гвардейцев.
Напротив дома № 12а по улице Петухова сибиряк не справился с управлением и врезался в световую опору.
— В результате ДТП водитель и пассажир-женщина 2004 года рождения получили травмы несовместимые с жизнью, — объяснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В середине декабря в Новосибирской области в результате столкновения двух грузовиков погиб человек. Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш».