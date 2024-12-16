НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-13°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -20

5 м/c,

южн.

 771мм 76%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Происшествия Врезался в световую опору: в ДТП на Петухова насмерть разбились девушка и парень — кадры последствий аварии

Врезался в световую опору: в ДТП на Петухова насмерть разбились девушка и парень — кадры последствий аварии

Предварительно, водитель не справился с управлением

978
7 комментариев

Водитель и пассажир получили травмы несовместимые с жизнью

Источник:

В Новосибирске два человека погибли в ДТП на улице Петухова. Подробности смертельной аварии раскрыли в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 20:25 в Кировском районе. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал со стороны улицы Бородина в направлении Сибиряков-Гвардейцев.

Напротив дома № 12а по улице Петухова сибиряк не справился с управлением и врезался в световую опору.

Обстоятельства аварии устанавливаются

Источник:

— В результате ДТП водитель и пассажир-женщина 2004 года рождения получили травмы несовместимые с жизнью, — объяснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В середине декабря в Новосибирской области в результате столкновения двух грузовиков погиб человек. Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш».

ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельное ДТП Новосибирск
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
951
10 минут
Смотри как я могу...
Гость
7 минут
Чуть подморозило и вуаля! Это с какой скоростью надо было лететь, что-бы машину разорвало на части!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Марина,44

MiGEl,34

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление