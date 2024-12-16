НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-12°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

4 м/c,

южн.

 769мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Происшествия «Разорвало на части»: в Новосибирске водитель автомобиля влетел в дерево — жуткое видео последствий ДТП

«Разорвало на части»: в Новосибирске водитель автомобиля влетел в дерево — жуткое видео последствий ДТП

На месте работают экстренные службы

780
8 комментариев

Машина сильно повреждена

Источник:

Машина врезалась в дерево на левом берегу Новосибирска. Как стало известно НГС, есть погибший, — жуткие кадры аварии опубликовали в соцсетях.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Петухова. Со ссылкой на очевидца последствий ДТП в паблике добавили, что речь идет об участке дороги в районе автозаправки «Газпром».

— Машину буквально разорвало на части сегодня вечером после удара об дерево, — сообщили в телеграм-канале.

На месте работают сотрудники экстренных служб

Источник:

На кадрах видно, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Машина сильно повреждена.

Пугающие фотографии с участка, где произошло ДТП, публикуют пользователи 2ГИС. Авария случилась в районе остановки «ЭЛСИБ».

На месте аварии собралась пробка

Источник:

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска НГС сообщили, что есть погибший. В ведомстве пообещали позже уточнить подробности аварии.

16 декабря на улице Петухова после ДТП загорелся автомобиль. На месте были сотрудники МЧС.

ПО ТЕМЕ
ДТП Новосибирск Петухова
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Gordon Shumway
2 минуты
Надеюсь, что дерево сильно не пострадало .
Красивая.
10 минут
Иму наверно больно было?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

MiGEl,34

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление