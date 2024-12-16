«Разорвало на части»: в Новосибирске водитель автомобиля влетел в дерево — жуткое видео последствий ДТП

Машина сильно повреждена Источник: Александр Кузнецов/2ГИС











Машина врезалась в дерево на левом берегу Новосибирска. Как стало известно НГС, есть погибший, — жуткие кадры аварии опубликовали в соцсетях.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на улице Петухова. Со ссылкой на очевидца последствий ДТП в паблике добавили, что речь идет об участке дороги в районе автозаправки «Газпром».

— Машину буквально разорвало на части сегодня вечером после удара об дерево, — сообщили в телеграм-канале.

На месте работают сотрудники экстренных служб Источник: телеграм-канале «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Машина сильно повреждена.

Пугающие фотографии с участка, где произошло ДТП, публикуют пользователи 2ГИС. Авария случилась в районе остановки «ЭЛСИБ».

На месте аварии собралась пробка Источник: 2ГИС











В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска НГС сообщили, что есть погибший. В ведомстве пообещали позже уточнить подробности аварии.