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Происшествия «Три полосы перекрыли»: на Немировича-Данченко произошло массовое ДТП

«Три полосы перекрыли»: на Немировича-Данченко произошло массовое ДТП

Фотографии с места аварии публикуют в соцсетях

2 802
17 комментариев

Данные о ДТП появились в соцсетях

Источник:

Вечером 16 декабря на левом берегу Новосибирска произошло массовое ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирск № 1».

По его данным, инцидент случился на улице Немировича-Данченко в районе торгово-развлекательного комплекса «Горский».

— Четыре машины, включая один мусоровоз, заняли всю дорогу со стороны Октябрьского моста, — сказано в сообщении. — Свободна лишь одна полоса в сторону левого берега.

По словам очевидцев, участники ДТП перекрыли несколько полос движения

Источник:

Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. На месте затруднено движение машин.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. 3 полосы перекрыли, — пишет пользователь сервиса.

Дорога окрасилась в красный цвет

Источник:

Движение затруднено от остановки «Горская» до пересечения с улицей Новогодняя. НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Накануне в Новосибирске водитель автомобиля сбил женщину. Ее доставили в больницу.

Обновлено.

В ГАИ Новосибирска сообщили, что ДТП без пострадавших, оформлено с материальным ущербом.

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ДТП Немировича-Данченко Новосибирск
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Комментарии
18
548762801
1 час
Санты ещё нет, а олени уже в городе...
Drummer girl
55 минут
Столица - че поделать...
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