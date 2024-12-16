«Три полосы перекрыли»: на Немировича-Данченко произошло массовое ДТП

Вечером 16 декабря на левом берегу Новосибирска произошло массовое ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирск № 1».
По его данным, инцидент случился на улице Немировича-Данченко в районе торгово-развлекательного комплекса «Горский».
— Четыре машины, включая один мусоровоз, заняли всю дорогу со стороны Октябрьского моста, — сказано в сообщении. — Свободна лишь одна полоса в сторону левого берега.
Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. На месте затруднено движение машин.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. 3 полосы перекрыли, — пишет пользователь сервиса.
Движение затруднено от остановки «Горская» до пересечения с улицей Новогодняя. НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Накануне в Новосибирске водитель автомобиля сбил женщину. Ее доставили в больницу.
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В ГАИ Новосибирска сообщили, что ДТП без пострадавших, оформлено с материальным ущербом.