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Происшествия «Похититель Рождества»: новосибирец вынес новогоднюю елку из подъезда — видео

«Похититель Рождества»: новосибирец вынес новогоднюю елку из подъезда — видео

Инцидент произошел в Южно-Чемском

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Праздничное дерево стояло в доме на Виктора Шевелева

Источник:

В Новосибирске неизвестный вынес новогоднюю елку из подъезда многоквартирного дома. Действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Кадры появились в телеграм-канале «Южно-Чемской». В сообщении сказано, что инцидент произошел на Виктора Шевелева, 18. По данным 2ГИС, там находится 10-этажный дом.

— В доме № 18 по улице Виктора Шевелева произошло настоящее рождественское происшествие! Гринч, похититель Рождества, решил втиснуться в праздники и украл елку из подъезда, — сказано в сообщении.

Действия мужчины попали на видео

Источник:

В телеграм-канале опубликовали кадры с видеокамер. На них можно заметить, как мужчина заходит в подъезд, подходит к украшенному новогоднему дереву и оглядывается. После этого сибиряк взял елку в руки и направился к выходу из дома.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что по публикации будет проведена проверка.

Недавно НГС узнал, какой будет погода в Новосибирске на новогодние праздники.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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