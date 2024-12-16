«Похититель Рождества»: новосибирец вынес новогоднюю елку из подъезда — видео

Праздничное дерево стояло в доме на Виктора Шевелева Источник: «Южно-Чемской», телеграм











В Новосибирске неизвестный вынес новогоднюю елку из подъезда многоквартирного дома. Действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Кадры появились в телеграм-канале «Южно-Чемской». В сообщении сказано, что инцидент произошел на Виктора Шевелева, 18. По данным 2ГИС, там находится 10-этажный дом.

— В доме № 18 по улице Виктора Шевелева произошло настоящее рождественское происшествие! Гринч, похититель Рождества, решил втиснуться в праздники и украл елку из подъезда, — сказано в сообщении.

Действия мужчины попали на видео Источник: «Южно-Чемской», телеграм

В телеграм-канале опубликовали кадры с видеокамер. На них можно заметить, как мужчина заходит в подъезд, подходит к украшенному новогоднему дереву и оглядывается. После этого сибиряк взял елку в руки и направился к выходу из дома.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что по публикации будет проведена проверка.