Дорогу перекрыли грузовиками: что происходит на месте коммунальной аварии в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска возле участка, где произошла коммунальная авария, выставили несколько грузовиков. Две машины перекрыли дорогу, передает корреспондент НГС Настасья Медведева.
Некоторые автомобили выезжают с улицы, но на место никого не запускают. Данные о перекрытии также появились на сайте 2ГИС.
— Перекрытие в обе стороны, все ряды, — пишет пользователь сервиса.
Авария произошла на пересечении улиц Титова и Связистов. Как сообщили в администрации Ленинского района, аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 08:00 часам 17 декабря.
— На время проведения ремонтных работ полностью ограничено движение по ул. Связистов на участке от ул. Титова до ул. Оборонной, — сказано в телеграм-канале администрации.
Все, что известно о происшествии, мы рассказываем в онлайн-трансляции.