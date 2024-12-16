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Происшествия Дорогу перекрыли грузовиками: что происходит на месте коммунальной аварии в Новосибирске

Дорогу перекрыли грузовиками: что происходит на месте коммунальной аварии в Новосибирске

Работы планируется завершить утром 17 декабря

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36 комментариев

Авария произошла сегодня на перекрестке улицы Связистов и Титова

Источник:

В Ленинском районе Новосибирска возле участка, где произошла коммунальная авария, выставили несколько грузовиков. Две машины перекрыли дорогу, передает корреспондент НГС Настасья Медведева.

Некоторые автомобили выезжают с улицы, но на место никого не запускают. Данные о перекрытии также появились на сайте 2ГИС.

— Перекрытие в обе стороны, все ряды, — пишет пользователь сервиса.

Из-за аварии ввели ограничения движения

Источник:

Авария произошла на пересечении улиц Титова и Связистов. Как сообщили в администрации Ленинского района, аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 08:00 часам 17 декабря.

— На время проведения ремонтных работ полностью ограничено движение по ул. Связистов на участке от ул. Титова до ул. Оборонной, — сказано в телеграм-канале администрации.

Все, что известно о происшествии, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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Коммунальная авария Новосибирск СГК
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Комментарии
36
Zemb
54 минуты
а почему возникает подозрение что к 8 утра не починят?
548762801
56 минут
Прорывы становятся стабильностью.
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