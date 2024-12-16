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Происшествия «Надо было ГБР звать»: драка подростков у новосибирского ТЦ попала на видео — жесткие кадры

«Надо было ГБР звать»: драка подростков у новосибирского ТЦ попала на видео — жесткие кадры

На конфликт школьников обратила внимание Екатерина Мизулина

1 975
9 комментариев

Полиция проводит проверку

Источник:

В Новосибирске конфликт подростков возле одного из торговых центров попал на видео. Кадры потасовки, произошедшей 15 декабря, публиковал телеграм-канал «Анонимный Новосибирск».

На видео можно заметить людей, которые собрались во дворе многоквартирного дома. НГС убрал звук с видео из-за нецензурной брани.

Видео появилось в соцсетях

Источник:

На первых секундах видно, как два человека борются. Один повалил другого на землю и начал бить ногой.

Затем видео обрывается, и уже на новых кадрах замечен другой парень — он бьет лежащего в снегу рукой в области головы. Толпа не расходилась с места драки.

В оригинальном видео, которое опубликовали в телеграм-канале, слышно слова автора:

— У меня перца (перцовый баллон, — прим.ред) нет даже. Надо было ГБР звать, мне их жалко, — говорит автор видео.

О потасовке с участием подростков сообщила днем ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Со слов ее подписчика, группа подростков вывела других из торгового центра и начала избивать, попутно отрезая волосы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что по сообщению о драке полицейские проведут проверку.

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Драка Новосибирск Подростки Потасовка
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Комментарии
9
Гость
39 минут
А где полиция вообще в городе?
Гость
27 минут
Не надо врать . Ни каких проверок полиция проводить не будет. Я не знаю что и кто может заставить их работать. Работа должна проводится по предупреждению правонарушений и различного рода преступлений. Количество преступлений зашкаливает, а нас кормят сериалами по ТВ, где показывают фантастическую раскрываемость и очень неподкупных, умных следователей. Так что живем мы, действительно в не реальном мире.
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