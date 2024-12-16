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Происшествия Улицу заволокло паром: на Титова произошла авария на трубопроводе — тепло отключат

Улицу заволокло паром: на Титова произошла авария на трубопроводе — тепло отключат

На месте работает бригада СГК

2 815
20 комментариев

Вся улица в пару

Источник:

В Новосибирске сегодня, 16 декабря, произошла авария на улице Титова. Дорогу заволокло паром. Видео появилось в местном чате «Неравнодушные жители Левобережья».

Как сообщили в пресс-службе СГК, на месте уже работает бригада. Трубопровод перекрывают и готовятся приступить к ремонту.

Тепло отключат в 23 домах

Источник:

На проведение работ ближайшие дома — 23 объекта — будут отключены от теплоснабжения. Окончание работ — до 8 утра 17 декабря.

На время проведения работ в контуре отключения теплоснабжения — до 8:00 17 декабря — 23 многоквартирных дома.

О том, что происходит на месте аварии, НГС собирает в онлайн-трансляции.

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Комментарии
21
Zemb
28 минут
на месте прорыва срочно нужно построить 26 этажку
Мрр
33 минуты
А больше 200 частных домов, отключенных от отопления, это не в счёт?
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