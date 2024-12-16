Улицу заволокло паром: на Титова произошла авария на трубопроводе — тепло отключат

Вся улица в пару Источник: «Неравнодушные жители Левобережья»











В Новосибирске сегодня, 16 декабря, произошла авария на улице Титова. Дорогу заволокло паром. Видео появилось в местном чате «Неравнодушные жители Левобережья».

Как сообщили в пресс-службе СГК, на месте уже работает бригада. Трубопровод перекрывают и готовятся приступить к ремонту.

Тепло отключат в 23 домах Источник: «Неравнодушные жители Левобережья»

На проведение работ ближайшие дома — 23 объекта — будут отключены от теплоснабжения. Окончание работ — до 8 утра 17 декабря.

На время проведения работ в контуре отключения теплоснабжения — до 8:00 17 декабря — 23 многоквартирных дома.