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Происшествия В сугробе на пешеходной улице Ленина нашли избитого парня

В сугробе на пешеходной улице Ленина нашли избитого парня

Пострадавший был без сознания, ему вызвали скорую помощь

1 009
3 комментария

Улицу Ленина перекрыли в честь Нового года

Источник:

В Новосибирске на перекрытой улице Ленина сотрудники ГБР нашли человека, который замерзал в сугробе. Как рассказали в агентстве «Гвардия», мужчину обнаружили в 6:36 в субботу, 14 декабря.

— Мужчина был обнаружен в бессознательном состоянии и, судя по внешним признакам, был кем-то избит, — отметили в пресс-службе АБ «Гвардия».

Бойцы вызвали скорую помощь для молодого человека. Его увезли в больницу.

На прошлой неделе в Новосибирске задержали мужчину, который устроил дебош в одном из магазинов Западного микрорайона.

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Комментарии
3
Гость
3 минуты
"Праздник к нам приходит"...(((
Гость
1 минута
Это всё, что нужно знать о "новосибирском Арбате".
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