В сугробе на пешеходной улице Ленина нашли избитого парня

В Новосибирске на перекрытой улице Ленина сотрудники ГБР нашли человека, который замерзал в сугробе. Как рассказали в агентстве «Гвардия», мужчину обнаружили в 6:36 в субботу, 14 декабря.
— Мужчина был обнаружен в бессознательном состоянии и, судя по внешним признакам, был кем-то избит, — отметили в пресс-службе АБ «Гвардия».
Бойцы вызвали скорую помощь для молодого человека. Его увезли в больницу.
На прошлой неделе в Новосибирске задержали мужчину, который устроил дебош в одном из магазинов Западного микрорайона.