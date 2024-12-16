Без романтики: танатопрактик объяснила свои нежные чувства к умершему новосибирцу

Максим при жизни участвовал в шоу на канале «Пятница», пишет SHOT Источник: канал «Пятница, SHOT / Telegram, Максим Серков / NGS42.RU











Танатопрактик Виктория объяснила, почему посвятила посты умершему парню из Новосибирска. Она готовила его тело к погребению, когда несколько месяцев жила в городе.

— Ни о каких романтических чувствах речи идти не может. Мне жаль по-человечески парня и не более, — объяснила НГС девушка.

В одном из своих постов Виктория описала свои чувства к умершему парню, которого не знала Источник: SHOT / Telegram











Через два месяца Виктория вышла замуж. В разговоре с корреспондентом НГС она объяснила, что жила в Новосибирске несколько месяцев. Сейчас она переехала.

Танатопрактик — человек, который занимается подготовкой тела умершего к погребению.