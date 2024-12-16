Без романтики: танатопрактик объяснила свои нежные чувства к умершему новосибирцу

Танатопрактик Виктория объяснила, почему посвятила посты умершему парню из Новосибирска. Она готовила его тело к погребению, когда несколько месяцев жила в городе.
— Ни о каких романтических чувствах речи идти не может. Мне жаль по-человечески парня и не более, — объяснила НГС девушка.
Через два месяца Виктория вышла замуж. В разговоре с корреспондентом НГС она объяснила, что жила в Новосибирске несколько месяцев. Сейчас она переехала.
Танатопрактик — человек, который занимается подготовкой тела умершего к погребению.
Подробности этой истории опубликовал Telegram-канал Shot. Виктория писала на своей странице в социальной сети, что ее глубоко тронула работа с телом погибшего 25-летнего бармена. После первого дня подготовки к погребению девушка вернулась домой в слезах. В следующие дни работать с ним было сложнее из-за чувств. Виктория стала интересоваться, как жил парень, какие у него были привычки. Она написала стих об усопшем и отправила его матери.