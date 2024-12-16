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Происшествия Без романтики: танатопрактик объяснила свои нежные чувства к умершему новосибирцу

Без романтики: танатопрактик объяснила свои нежные чувства к умершему новосибирцу

Девушку тронула работа по подготовке тела молодого мужчины к погребению

1 452
12 комментариев

Максим при жизни участвовал в шоу на канале «Пятница», пишет SHOT

Источник:

Танатопрактик Виктория объяснила, почему посвятила посты умершему парню из Новосибирска. Она готовила его тело к погребению, когда несколько месяцев жила в городе.

— Ни о каких романтических чувствах речи идти не может. Мне жаль по-человечески парня и не более, — объяснила НГС девушка.

В одном из своих постов Виктория описала свои чувства к умершему парню, которого не знала

Источник:

Через два месяца Виктория вышла замуж. В разговоре с корреспондентом НГС она объяснила, что жила в Новосибирске несколько месяцев. Сейчас она переехала.

Танатопрактик — человек, который занимается подготовкой тела умершего к погребению.

Подробности этой истории опубликовал Telegram-канал Shot. Виктория писала на своей странице в социальной сети, что ее глубоко тронула работа с телом погибшего 25-летнего бармена. После первого дня подготовки к погребению девушка вернулась домой в слезах. В следующие дни работать с ним было сложнее из-за чувств. Виктория стала интересоваться, как жил парень, какие у него были привычки. Она написала стих об усопшем и отправила его матери.

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Комментарии
13
Zemb
40 минут
как говорил Остап Бендер. -Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством...
mr.Mister.
32 минуты
Вы давайте прекращайте!!!
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