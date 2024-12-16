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Происшествия Пожар на складе пластика Названа предварительная причина масштабного пожара на новосибирском складе — работы там идут четвертый день

Названа предварительная причина масштабного пожара на новосибирском складе — работы там идут четвертый день

Сотрудники МЧС разбирают и проливают конструкции

681
1 комментарий

В пожаре никто не пострадал

Источник:

Стала известная предварительная причина пожара на складе в Кировском районе. Как рассказал начальник регионального МЧС Виктор Орлов, возгорание могло начаться из-за аварийного режима работы электрической сети.

— Работы по разбору и проливки конструкции производственно-складского здания продолжаются, — сообщил начальник МЧС.

Пожар начался на складе пластика поздно вечером 12 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. О том, что происходило утром после масштабного возгорания — в репортаже НГС. Из-за площади пожара тушение заняло несколько дней.

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Комментарии
1
Гость
8 минут
Получается не ветошь промасленная валялась где попало, не курили там же, а электропроводка! Полыхнула сразу и везде.
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