Названа предварительная причина масштабного пожара на новосибирском складе — работы там идут четвертый день

Стала известная предварительная причина пожара на складе в Кировском районе. Как рассказал начальник регионального МЧС Виктор Орлов, возгорание могло начаться из-за аварийного режима работы электрической сети.
— Работы по разбору и проливки конструкции производственно-складского здания продолжаются, — сообщил начальник МЧС.
Пожар начался на складе пластика поздно вечером 12 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. О том, что происходило утром после масштабного возгорания — в репортаже НГС. Из-за площади пожара тушение заняло несколько дней.