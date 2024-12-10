«Ударился головой и отключился»: в Шерегеше лыжник провалился в яму — видео

Лыжкника вытащил из снега очевидец Источник: Даниил А./Freerideklan, телеграм-канал Mash Siberia











В Кузбассе помогли лыжнику, который упал между камней. Мужчина ударился головой и потерял сознание — об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Инцидент случился на территории горнолыжного курорта Шерегеш. Очевидец снял видео с места происшествия.

— Турист без шлема споткнулся, ударился головой, упал между камней и отключился. На счастье, его заметил другой лыжник — вытащил из снега и привел в чувства, — заявили в телеграм-канале.

Место происшествия сняли на видео Источник: телеграм-канал Mash Siberia

Мужчине оказал помощь фрирайдер Даниил А. В разговоре с НГС он объяснил, что приехал в Кузбасс из Челябинска

Фрирайд — спуск вне территории организованных маршрутов на зимних курортах и обслуживания горными службами. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

— Смотрю — лыжи валяются, там человек сидит. Снял, потом стал выручать, — сообщил Даниил.

Он объяснил, что найденный в снегу мужчина живет в Кемеровской области. На спасательной станции курорта Шерегеш НГС сообщили, что данные о происшествии не поступали.