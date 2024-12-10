НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-20°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -25

4 м/c,

южн.

 767мм 80%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Изменили закон из-за развода
Нейродеды Морозы
Некому строить переправу
Копим на будущее
История театра танца
Что дарить родителям
Что будет с метро
Новости в Telegram
Происшествия «Ударился головой и отключился»: в Шерегеше лыжник провалился в яму — видео

«Ударился головой и отключился»: в Шерегеше лыжник провалился в яму — видео

Мужчине помог очевидец

1 963
7 комментариев

Лыжкника вытащил из снега очевидец

Источник:

В Кузбассе помогли лыжнику, который упал между камней. Мужчина ударился головой и потерял сознание — об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Инцидент случился на территории горнолыжного курорта Шерегеш. Очевидец снял видео с места происшествия.

— Турист без шлема споткнулся, ударился головой, упал между камней и отключился. На счастье, его заметил другой лыжник — вытащил из снега и привел в чувства, — заявили в телеграм-канале.

Место происшествия сняли на видео

Источник:

Мужчине оказал помощь фрирайдер Даниил А. В разговоре с НГС он объяснил, что приехал в Кузбасс из Челябинска

Фрирайд — спуск вне территории организованных маршрутов на зимних курортах и обслуживания горными службами. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

— Смотрю — лыжи валяются, там человек сидит. Снял, потом стал выручать, — сообщил Даниил.

Он объяснил, что найденный в снегу мужчина живет в Кемеровской области. На спасательной станции курорта Шерегеш НГС сообщили, что данные о происшествии не поступали.

Недавно в Шерегеше ребенок выпал из кабины подъемника. Момент падения попал на видео.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Шерегеш Кузбасс Лыжник
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
37 минут
Катается вне трассы и ещё без шлема. Очередной кандидат на премию Дарвина
Гость
38 минут
ушиб головного мозга, трепанация, пластина... в дальнейшем возможна эпилепсия, метеозависимость... ну мож пронесёт
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Sh.sh,44

Язвочка,48

so name,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Услуги автокрана

3 300 ₽

Добавить объявление